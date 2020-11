Découvrez la magie de l'Ambilight



Le son et la lumière dynamique de l'Ambilight baignent votre pièce d'un éclairage chaleureux et immersif. Les LED intelligentes situées à l'arrière de votre téléviseur projettent les couleurs de l'écran sur votre mur, en temps réel. Essayez la fonction ambilight une fois et vous vous demanderez comment vous avez pu vous passer de cette expérience TV.