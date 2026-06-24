Pourquoi l'autonomie de mon unité parents est-elle courte ?

Lorsque l'affichage vidéo est allumé en continu, l'unité parents consomme beaucoup d'énergie. Pour augmenter l'autonomie, activez le mode Éco de l'unité parents.



En mode Éco, l'écran et le son de l'unité parents s'éteignent lorsqu'aucun son n'est détecté pendant 20 secondes. Le voyant Éco s'allume en vert pour indiquer que le mode Éco est activé. En mode Éco, l'écran et les transmissions sonores s'éteignent totalement pour économiser la batterie. Lorsque l'unité bébé détecte un son, l'écran et le son de l'unité parents s'allument immédiatement. Les sons sont transmis à l'unité parents et les voyants de niveau sonore deviennent verts. Tant qu'aucun son n'a été détecté, les voyants de niveau sonore restent éteints.



Remarque : le niveau sonore minimum pour activer le son et l'affichage est défini par le réglage de la sensibilité.



Pour activer le mode Éco, appuyez sur le bouton mode situé sur le côté de l'unité parents.