Que dois-je faire avant de jeter mon écoute-bébé ?
Publié le 21 juillet 2024
Rétablissez les paramètres d'usine avant de jeter votre écoute-bébé afin de supprimer et protéger vos données personnelles.
Nous vous recommandons de déconnecter l'unité bébé de l'application Philips Avent Baby Monitor+ en sélectionnant l'option « Déconnecter l'écoute-bébé » dans les paramètres de l'unité bébé de l'application.
Pour rétablir les paramètres d'usine, assurez-vous que l'unité bébé est allumée. Appuyez ensuite sur le bouton marche/arrêt de l'unité bébé pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote. La réinitialisation des paramètres d'usine est terminée.
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