Assistance Philips En quoi consiste le forfait Manche OneBlade Club ?

Le forfait Manche Philips OneBlade 360 constitue votre abonnement pour l'appareil OneBlade. L'abonnement consiste à effectuer un petit paiement mensuel pendant 12 mois, après quoi vous pouvez conserver l'appareil.



Pour les clients en République tchèque et en Pologne : seul le forfait Remplacement de la lame est disponible. Les consommateurs tchèques et polonais peuvent choisir d'acheter le manche directement lors de leur inscription au OneBlade Club, mais aucun forfait Manche séparé n'est disponible.