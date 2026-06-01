Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    Assistance Philips

    Comment les données stockées et transmises sur mon écoute-bébé connecté Philips Avent sont-elles sécurisées ?

    Publié le 01 June 2026
    L'écoute-bébé connecté Philips Avent transmet et stocke toutes les données en toute sécurité à l'aide de technologies de chiffrement à jour et conformes aux normes du secteur. Nous surveillons et mettons à jour en permanence notre solution de sécurité au fur et à mesure que la technologie se développe. Les données audio et vidéo transmises ne sont pas stockées sur nos serveurs. Toutes les vidéos et les captures d'écran enregistrées sont stockées sur les périphériques mobiles de l'utilisateur.
     

    L'écoute-bébé connecté Philips Avent est-il protégé contre le piratage informatique ?

    Philips vous protège au maximum de ses capacités contre le piratage et émet de nombreuses mises à jour. Assurez-vous de toujours utiliser la dernière version du logiciel d'application et du micrologiciel de l'écoute-bébé. Si vous perdez votre appareil intelligent, réinitialisez l'écoute-bébé pour supprimer toute connexion. Vous pouvez également vous connecter à l'application à partir d'un autre appareil intelligent et supprimer votre compte. Si vous êtes le seul administrateur, tous les utilisateurs invités sont également déconnectés de l'écoute-bébé.
     

    Foire aux questions

    Autres liens utiles

    Vous avez besoin d'aide pour votre produit ?

    Contacter Philips

    Nous sommes heureux de vous aider

    Contacter Philips

    Nous sommes heureux de vous aider

    Vous cherchez autre chose ?

    Découvrez toutes les options d'assistance Philips

    Page d'accueil de l'assistance
    Haut de page

    Abonnez-vous à notre newsletter

    Un accès aux soldes en avant première

    Des offres exclusives et des ventes privées.

    Des informations sur les lancements de produits et des conseils de nos experts pour un mode de vie plus sain.

    *
    Qu'est-ce que cela signifie ?

    Découvrez 
    MyPhilips

    Bénéficiez d'une garantie pour votre produit

    Profitez de promotions et d'offres spéciales

    Accédez facilement à l'assistance produit

    Enregistrez

    En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

    Je comprends

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    Haut de page

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.