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Que signifient les symboles sur mon rasoir Philips S9000 ?

Les derniers modèles du rasoir Philips S9000 existent en deux versions différentes. Pour connaître votre version, regardez si les caractères /A ou /B figurent au dos de votre rasoir, comme illustré sur l'image ci-dessous.


Remarque : les illustrations ci-dessous s'appliquent uniquement aux derniers modèles de rasoir S9000. Si vous possédez un ancien modèle S9000 ou un modèle d'une autre gamme de rasoirs, consultez nos autres articles.

Que signifient les symboles sur mon rasoir Philips S9000 ?

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : S9980/54 , S9975/54 , S9974/35 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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