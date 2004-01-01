Nettoyez votre tire-lait avant la première utilisation et après chaque séance de tirage, en particulier les pièces qui entrent en contact avec le lait.

Consultez ci-dessous les méthodes de nettoyage et de désinfection recommandées pour votre modèle de tire-lait.

Remarque : il n'est pas nécessaire de désinfecter les pièces qui ne sont pas en contact avec le lait. Vous pouvez nettoyer le bloc moteur et l'adaptateur secteur des tire-lait électriques en les essuyant avec un chiffon doux et humide. Veillez à ce que les tubes en silicone restent toujours secs pour éviter que du liquide ne pénètre dans le bloc moteur.