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    Assistance Philips

    Comment enregistrer ma brosse à dents Philips Sonicare ?

    Publié le 04 June 2026
    Lorsque vous enregistrez une brosse à dents Philips Sonicare, vous pouvez vérifier si des offres spéciales sont proposées. Vous pouvez enregistrer votre brosse à dents via Philips.com ou l'application Philips Sonicare. Vous ne pouvez enregistrer votre brosse à dents via l'application que si vous possédez une brosse à dents compatible avec l'application.

    Enregistrez votre produit via Philips.com

    Connectez-vous à votre compte MyPhilips ou créez un nouveau compte. Une fois fait, cliquez sur « Enregistrer votre produit » (Register your product) et suivez les instructions.

    Enregistrez votre produit via l'application Philips Sonicare

     
    1. Connectez-vous à votre compte MyPhilips dans l'application.
    2. Connectez votre brosse à dents à l'application via Bluetooth®.
    3. Une fois fait, cliquez sur les trois points dans le coin inférieur droit.
    4. Sélectionnez « Mes produits » (My Products) dans le menu.
    5. Cliquez sur « Enregistrer mon produit » (Register my product) et suivez les instructions.

    Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HX3792/11 , HX3792/12 , HX3689/43 , HX3689/44 , HX7106/01 , HX7400/06 , HX7401/07 , HX7403/05 , HX7420/08 , HX7421/08 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX7108/04 , HX7101/04 , HX7119/02 , HX9913/17 , HX9913/18 , HX3603/01 , HX7108/03 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7110/02 , HX7110/01 , HX7109/01 , HX7108/02 , HX7108/01 , HX7103/01 , HX7101/03 , HX7101/02 , HX7101/01 , HX9918/89 , HX9992/31 , HX3601/01 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9917/88 , HX9911/88 , HX9911/89 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9911/79 , HX9992/44 , HX9992/43 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9992/02 , HX9992/45 , HX6857/52 , HX6830/44 , HX6481/50 , HX9911/09 , HX9631/16 , HX6352/42 , HX6800/28 , HX6850/57 , HX8935/33 , HX3212/24 , HX3212/15 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9914/63 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX6782/02 , HX6982/10 , HX6731/02 , HX6392/02 , HX3411/11 , HX6511/07 , HX9911/53 , HX9911/27 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX6221/22 , HX9912/18 , HX9913/03 , HX9911/03 , HX6221/21 , HX6856/29 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX9691/02 , HX9601/03 , HX6807/51 , HX6222/55 , HX3412/07 , HX9641/01 , HX3212/66 , HX9901/13 , HX3212/65 , HX9901/03 , HX9901/43 , HX9901/63 , HX6221/54 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX9681/01 , HX6231/58 , HX6800/44 , HX9392/40 , HX9331/33 , HX9363/63 , HX9393/93 , HX9192/01 , HX3412/06 , HX3412/34 , HX9339/89 , HX9379/89 , HX6830/35 , HX6836/24 , HX6804/04 , HX6809/34 , HX6829/04 , HX6830/53 , HX6839/24 , HX6839/28 , HX6839/34 , HX6850/34 , HX6851/53 , HX6857/28 , HX6807/14 , HX6859/34 , HX6877/17 , HX6802/35 , HX6801/04 , HX6807/35 , HX6803/04 , HX6851/34 , HX6807/24 , HX6806/04 , HX6848/92 , HX6800/35 , HX6871/47 , HX6800/03 , HX6807/28 , HX6800/63 , HX6803/64 , HX6806/03 , HX6859/35 , HX6807/63 , HX6809/14 , HX6837/28 , HX6859/29 , HX6850/47 , HX6870/47 , HX6877/28 , HX6877/29 , HX6877/34 , HX6856/17 , HX6809/04 , HX9984/07 , HX9944/03 , HX3212/61 , HX9924/13 , HX9326/86 , HX9396/89 , HX9369/89 , HX9359/89 , HX9357/87 , HX9327/87 , HX6222/45 , HX6231/12 , HX6222/26 , HX9142/10 , HX6232/41 , HX6912/51 , HX6971/33 , HX6611/27 , HX9353/56 , HX9393/93R1 , HX9924/03 , HX9903/03 , HX9903/13 , HX9924/23 , HX9954/53 , HX6762/35 , HX6632/22 , HX9394/40 , HX9394/92 , HX9342/09 , HX9312/04 , HX6713/11 , HX6971/59 , HX6232/20 , HX9191/06 , HX6231/08 , HX3212/07 , HX6222/53 , HX6612/26 , HX6361/02 , HX9398/20 , HX6324/10 , HX3212/01 , HX3212/52 , HX3212/11 , HX3212/04 , HX6721/35 , HX6322/04 , HX9352/30 , HX8911/02 , HX9372/04 , HX9112/13 , HX8911/01 , HX9142/31 , HX9371/04 , HX9172/14 , HX6212/19 , HX6762/43 , HX6321/03 , HX6231/01 , HX6631/01 , HX6232/02 , HX6632/15 , HX6512/02 , HX6512/45 , HX9322/12 , HX6732/42 , HX6621/14 , HX9362/67 , HX9361/67 , HX9334/34 , HX6221/14 , HX6341/07 , HX6311/07 , HX9352/04 , HX9172/10 , HX9112/02 , HX6511/22 , HX6781/02 , HX6511/33 , HX6730/02 , HX6732/33 , HX6512/33 , HX9382/04 , HX9342/02 , HX9332/04 , HX6511/02 , HX5350/02 , HX6972/10 , HX6311/02 , HX6995/10 , HX6730/33 , HX6986/03 , HX6972/34 , HX6511/50 , HX6732/02 , HX6711/02 , HX5581/02 , HX6942/04 , HX6932/10 , HX6902/02 , HX5551/02 , HX5751/02 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

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