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Comment régler la vitesse de mon épilateur Philips ?

Deux vitesses sont possibles. Vous pouvez sélectionner la vitesse basse ou élevée en appuyant sur le bouton marche/arrêt ou en ajustant la molette de réglage de la vitesse. 

Si vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, l'épilateur Philips démarre à vitesse élevée (réglage II). Si vous appuyez de nouveau sur marche/arrêt, l'appareil passe à vitesse basse (réglage I). Lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt une troisième fois, votre épilateur s'éteint.

Comment régler la vitesse de mon épilateur Philips ?

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRE708/00 , BRE749/00 , BRE738/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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