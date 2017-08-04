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Comment utiliser la fonctionnalité « Modifier l'arrière-plan » de ma webcam ?

La fonctionnalité Modifier l'arrière*plan requiert l'utilisation des ressources de votre processeur ; et pour peu que votre ordinateur soit moins récent, vous devrez certainement modifier certains paramètres pour pouvoir l'utiliser.

Pour utiliser la fonctionnalité Modifier l'arrière*plan, vous devez régler la résolution et la fréquence d'images comme suit :

  • une résolution 640 x 480 pixels et fréquence d'images de 5 images/s
  • ou une résolution moins élevée et une fréquence d'images de votre choix

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SPC1000NC/00, SPC1300NC/00.

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