Assistance Philips Comment utiliser la fonctionnalité « Modifier l'arrière-plan » de ma webcam ?

La fonctionnalité Modifier l'arrière*plan requiert l'utilisation des ressources de votre processeur ; et pour peu que votre ordinateur soit moins récent, vous devrez certainement modifier certains paramètres pour pouvoir l'utiliser.

Pour utiliser la fonctionnalité Modifier l'arrière*plan, vous devez régler la résolution et la fréquence d'images comme suit :

une résolution 640 x 480 pixels et fréquence d'images de 5 images/s

ou une résolution moins élevée et une fréquence d'images de votre choix