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La fonctionnalité Modifier l'arrière*plan requiert l'utilisation des ressources de votre processeur ; et pour peu que votre ordinateur soit moins récent, vous devrez certainement modifier certains paramètres pour pouvoir l'utiliser.
Pour utiliser la fonctionnalité Modifier l'arrière*plan, vous devez régler la résolution et la fréquence d'images comme suit :
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SPC1000NC/00, SPC1300NC/00.
Pourquoi mon système Philips ralentit quand j'utilise la fonction Modifier l’arrière-plan ?
Pourquoi le réglage de ma webcam Philips est-il très lent ?
Existe-t-il des pilotes Apple Mac OS X pour les webcams Philips ?
Existe-t-il des pilotes Linux/*NIX pour les webcams Philips ?
Comment utiliser la fonctionnalité « Modifier l'arrière-plan » de ma webcam ?
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