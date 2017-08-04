Assistance Philips Mon téléphone portable et mon casque Philips doivent-ils être équipés de la même version Bluetooth ?

Non. Par exemple, un casque équipé de Bluetooth version 2.0+EDR peut fonctionner avec un téléphone portable équipé de Bluetooth version 1.2. Toutefois, certaines fonctionnalités avancées de la version Bluetooth la plus récente risquent de ne pas être utilisées.

Cependant, pour fonctionner correctement, les deux appareils doivent prendre en charge le même profil. Par exemple, pour diffuser de la musique sur Bluetooth, le casque et le téléphone portable doivent tous deux prendre en charge l'A2DP.