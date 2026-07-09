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L'activation de la fonction ionisante sur votre brosse coiffante ou lisseur Philips permet de générer des ions négatifs qui neutralisent les ions positifs présents dans l'atmosphère. Ce processus de neutralisation scelle la cuticule des cheveux et contribue à réduire les frisottis et l'électricité statique. Vous obtiendrez ainsi des cheveux lisses et brillants, sans frisottis.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BHD512/00 , BHS732/00 , BHD720/13 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
Mes cheveux sont pris dans le sèche-cheveux Philips
En quoi consiste la fonction ionisante sur ma brosse coiffante Philips ?
Puis-je enrouler le cordon autour de ma brosse coiffante Philips après utilisation ?
Où est le numéro de modèle/série de ma brosse Philips ?
Ma brosse coiffante Philips est-elle sans amiante ?
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