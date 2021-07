Nettoyer des matelas est très facile en suivant les étapes suivantes :



Étape 1 : aérez votre matelas



La meilleure façon de nettoyer un matelas commence par une aération régulière. Plutôt que de faire votre lit tout de suite le matin, repliez la couette et allongez le matelas sur le côté. Les acariens ont moins de chance de se nicher dans votre matelas et l’humidité peut s’évaporer. Cela permet d’éviter les moisissures et les odeurs de renfermé.



Étape 2 : nettoyez les housses



Après avoir aéré le matelas, lavez les draps et la housse de matelas. Non seulement cela aide à enlever les acariens du matelas en bousculant leur zone de reproduction, mais cela permet également de garder des draps doux et sains.



Pour obtenir de meilleurs résultats, lavez votre literie une fois par semaine et les protège-matelas tous les deux mois.



Maintenant, les étapes suivantes vous montreront comment nettoyer un matelas en profondeur.



Étape 3 : comment se débarrasser des acariens dans un matelas avec un aspirateur



Passez l’aspirateur chaque semaine pour éliminer les acariens du matelas, ainsi que les pellicules et les cheveux. Ceci est particulièrement important si vos chiens ou chats dorment sur votre lit et laissent des poils partout sur les tissus, ou si quelqu’un dans votre maison est allergique aux acariens. Avec un puissant aspirateur sans fil comme le SpeedPro Max, vous pouvez nettoyer votre matelas rapidement et en profondeur. En plus de sa haute puissance d’aspiration, sa brosse plate et les lumières LED vous permettent de l’utiliser pour aspirer sous le lit.



Étape 4 : Nettoyer un matelas avec du bicarbonate de soude pour éliminer les taches et les odeurs



Bien entendu, vous ne pouvez pas mettre un matelas dans la machine à laver, mais vous pouvez enlever les taches et les odeurs avec du bicarbonate de soude. Voici comment nettoyer un matelas en profondeur avec ce remède maison.

Étalez une couche épaisse sur la tache et laissez sécher pendant environ une heure pour permettre de retirer la tache du matelas. Retirez la poudre séchée avec votre aspirateur. Les taches tenaces peuvent être enlevées avec du bicarbonate de soude et du vinaigre. Saupoudrez une couche de bicarbonate de soude sur la tache. À l’aide d’un spray, vaporisez du vinaigre blanc sur la tache. Comme vous le voyez, la réaction chimique provoque un bouillonnement et les taches seront éliminées. Laissez sécher et enlevez les résidus avec un aspirateur.



