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Ma machine espresso Philips me demande un détartrage après l'installation d'un filtre AquaClean

Différentes raisons peuvent expliquer pourquoi votre machine espresso Philips vous demande un détartrage après l'installation du filtre AquaClean. Vous trouverez ci-dessous les solutions possibles. Remarque : il convient de noter que si vous utilisez déjà un filtre à eau AquaClean, vous devrez quand même détartrer votre machine après huit cycles du filtre.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : EP2333/40 , EP3349/70 , EP3347/90 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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