Ma machine espresso Philips me demande un détartrage après l'installation d'un filtre AquaClean

Une fois le filtre AquaClean installé et activé, le voyant AquaClean devient bleu pour confirmer que le filtre à eau AquaClean est actif.



Si le voyant AquaClean n'est pas bleu, cela indique que le filtre n'est pas actif et que vous devez l'installer et l'activer. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous ou regardez notre vidéo :



1. Secouez le filtre pendant environ 5 secondes.

2. Plongez le filtre à l'envers dans un récipient d'eau froide, secouez/pressez-le un peu et patientez jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air ne s'en échappe.

3. Le filtre est maintenant prêt à l'emploi et peut être inséré dans le réservoir d'eau.

4. Mettez l'appareil sous tension.

5. Insérez le filtre verticalement sur le raccord du filtre dans le réservoir d'eau. Appuyez dessus pour qu'il soit le plus bas possible.

6. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau jusqu'à l'indication MAX et réinsérez-le dans la machine.

7. Maintenez l'icône du filtre AquaClean enfoncée pendant trois secondes jusqu'à ce que les voyants commencent à clignoter.

8. Placez un bol sous le bec verseur et appuyez sur démarrer. La machine versera de l'eau chaude.

9. Une fois terminé, le voyant du filtre AquaClean devient bleu, ce qui indique que le filtre à eau AquaClean est activé.



Ces solutions n'ont pas résolu le problème ? Veuillez nous contacter pour obtenir une assistance supplémentaire.