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Votre brosse à dents ne se charge pas lorsqu'elle est branchée ? Il se peut que votre prise secteur ne fonctionne pas. Essayez d'utiliser une autre prise secteur pour charger l'appareil.
Vérifiez que le câble ou l'adaptateur de charge n'est pas endommagé. Si vous remarquez que votre adaptateur ou que votre câble est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser. Achetez un produit de remplacement sur notre Boutique en ligne.
Remarque : si vous vous trouvez en Chine et que vous avez acheté votre brosse à dents avant le 1er septembre 2024, appelez le 4008 800 008 pour obtenir de l'aide.
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