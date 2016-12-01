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Arrêté

BodygroomTondeuse corps

TT2021/31

3.2
| (102) Avis
Rasez et tondez toutes les parties de votre corps
Système de tondeuse tout-en-un spécialement conçu pour les hommes. Tond et rase toutes les parties du corps. Utilisation sûre et facile.
Voir tous les avantages

La tondeuse par excellence

Rasez et tondez toutes les parties de votre corps

  • pour toutes les zones du corps

3 sabots pour différentes hauteurs de coupe

3 sabots pour différentes hauteurs de coupe

3 sabots offrant des hauteurs de coupe de 3, 5 et 7 mm, pour une utilisation sûre et simple sur toutes les zones du corps

Plus sûre, elle limite les irritations pour un confort optimal

Plus sûre, elle limite les irritations pour un confort optimal

Socle de recharge pour un rangement pratique

Socle de recharge pour un rangement pratique

Le socle de recharge est pratique pour le rangement et garantit que l'appareil est entièrement chargé et prêt à l'emploi

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3.2

sur 5

102

Avis

01/12/2016

France

France

Acheteur vérifié

Idéal

Très bonne tondeuse. Mon ancienne tondeuse (TT2021) ne rivalise pas avec celle-ci. La qualité de tonte est impressionnante même sur des zones peu faciles à atteindre et sensibles. J'ai fait le maillot, avec prudence au début, mais sans aucun souci. Incroyable. La prise en main est facile et agréable. L'autonomie est très correcte. Je recommande

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom TT2021/35 Tondeuse corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom TT2021/35 Tondeuse corps

18/10/2011

France

France

Pratique ef efficace

Je recherchais un tout en UN et c'est le produit idéal pour cette situation. Efficace pour un rasage de près comme de loin plein d'accessoires et en plus une sacoche de trancport pour tous les éléments A acheter les yeux fermés!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom TT2021/35 Tondeuse corps

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18/12/2013

España

España

Excelente

De facil manejo,practico,no ocupa mucho,y sobre todo que es excelente.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Bodygroom series 5000 TT2021/36 Body groomer

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