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Arrêté
TAT8506BK/00
Réduction de bruit Pro
Réduction du bruit
Design sophistiqué
Maintien universel
Concentrez-vous sur les sons qui vous intéressent. La technologie hybride de réduction de bruit filtre les bruits extérieurs à l'aide de plusieurs micros et d'un traitement audio avancé. Vous pouvez activer le mode « aware » en touchant un écouteur, et commander la réduction du bruit du vent depuis l'application Philips Headphones.
Qu'il s'agisse d'une chanson ou d'un podcast, les haut-parleurs de 13 mm parfaitement réglés offrent des basses riches et une clarté exceptionnelle. Il vous suffit de retirer un écouteur pour interrompre la lecture, et le codec optimal pour votre appareil iOS ou Android est sélectionné automatiquement. Quel que soit le service de streaming que vous utilisez, vous bénéficierez d'un son exceptionnel.
Le design circulaire de ces écouteurs fait vraiment tourner les têtes. Optez pour un coloris sombre ou clair, assorti à votre style. Les six tailles d'embouts en silicone et une paire d'embouts en mousse Comply garantissent un maintien sûr et confortable.
Récompenses
3.9
sur 5
16
Avis
R. aus FN
05/10/2024
Deutschland
Acheteur vérifié
Klarer natürlicher Klang, Multipoint-Bluetooth
Sowohl beim Musik hören vom Handy als auch Filme schauen von einer Apple TV Box gibt es vollen Klanggenuss. Immer automatisch mit dem richtigen Gerät verbunden.
Pour
voler natürlicher Klang, mehrere Gerät passend verbinden
Contre
Keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAT8506WT True Wireless Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
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Appie62
16/01/2024
Nederland
Acheteur vérifié
Een geweldige ervaring
Een fijne kwaliteit super geluid en bas zit goed dit is mijn tweede earpod de was ook een goede en deze is nog beter geweldig
Pour
Goede kwaliteit,luid
Contre
Geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAT8506BK True wireless koptelefoons
Oui, je recommande ce produit
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Ajnat
13/01/2024
Deutschland
Acheteur vérifié
Die In Ear Kopfhörer haben ein super Sound
Sie sind mit verschiedenen Größen für die Ohr Aufsätze ausgestattet sodass jeder seine Größe wie er es benötigt benutzen kann. Der Sound ist fantastisch und mann kann sie ohne probleme über die nacht zum schlafen drinnen lassen. Das ladecase sieht sehr hochwertig aus.
Pour
Super Sound, sehr Bequem, und tolles ladecase
Contre
Relativ groß
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAT8506BK True Wireless Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
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