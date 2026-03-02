Termes recherchés
TAH4500LB/00
Profitez d'un son exceptionnel
Vous cherchez un casque à réduction de bruit ultra-confortable pour une utilisation quotidienne ? Nous avons ce qu'il vous faut. Ce casque produit un son riche avec des basses profondes, même à faible volume. Les coussinets de coque et la batterie remplaçables offrent un maximum de confort et des performances optimales pour les prochaines années.Voir tous les avantages
Les haut-parleurs personnalisés de 32 mm et Dynamic Bass s'associent pour vous offrir un son exceptionnel avec des basses riches et profondes, même à faible volume. Pour regarder un film ou pour une session de gaming, vous pouvez activer un mode de faible latence dans notre application dédiée.
Les coques souples en cuir synthétique et l'arceau réglable et flexible vous offrent un confort optimal. Pour une étanchéité acoustique et un confort incomparables, les coussinets en mousse à mémoire de forme peuvent être remplacés en cas d'usure. De même, il est possible de remplacer la batterie lithium-ion du casque lorsqu'elle est en fin de vie.
La réduction active du bruit atténue les bruits extérieurs pour vous permettre de profiter pleinement de votre musique, de vos podcasts et de vos appels. Vous pouvez la laisser en mode automatique ou utiliser l'application Philips Headphones pour régler les niveaux vous-même.
La compatibilité avec les derniers appareils Bluetooth® 6.0 vous offre un streaming fluide sans baisse de son gênante et vous permet de vous connecter à deux appareils simultanément. Android Fast Pair et Microsoft Swift Pair sont également pris en charge.
Lorsque la réduction du bruit est désactivée, une charge complète vous offre 70 heures d'autonomie, et 50 heures avec la réduction du bruit. Une charge de 5 minutes vous offre 4 heures d'écoute supplémentaires.
Votre voix sera perçue clairement pendant vos appels téléphoniques. Un micro dédié capte le son de votre voix tandis qu'un algorithme de réduction du bruit atténue une partie du bruit de fond autour de vous.
Vous avez l'impression que votre musique manque de relief ? Notre application dédiée intègre un égaliseur, une solution intuitive qui vous permet de régler le son et de parcourir différents paramètres d'égalisation en un seul geste. Vous pouvez également utiliser l'application pour régler la réduction du bruit, activer Dynamic Bass, gérer les appareils connectés, mettre à jour le micrologiciel, et plus encore.
Les haut-parleurs personnalisés de ce casque sont réglés sur la signature sonore Philips qui vous offre un son chaleureux et naturel avec des basses profondes. Quelle que soit votre musique du moment, vous allez l'adorer.
Nos produits se composent de plastiques recyclés post-consommation et nos emballages sont fabriqués à partir de carton recyclé certifié FSC avec des notices imprimées sur du papier recyclé.
