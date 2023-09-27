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Arrêté
TAH4205WT/00
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Supra-aural
Pliage compact
Jusqu'à 29 h d'autonomie
Ce casque supra-aural est doté de puissants haut-parleurs acoustiques en néodyme de 32 mm qui produisent un son net et des basses profondes. Lorsque vous souhaitez les intensifier, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'amplification des basses. La différence est instantanée.
Une charge de 2 heures via USB-C permet jusqu'à 29 heures d'autonomie. Si la batterie est presque vide, une charge rapide de 15 minutes vous permettra d'écouter de la musique pendant 4 heures de plus.
Ce casque supra-aural arbore des coloris mats tendances. Il est doté d'un arceau rembourré si léger que vous le sentirez à peine. Les coques souples clairement marquées pour l'oreille gauche et droite sont orientables à votre convenance, pour un confort optimal.
2.9
sur 5
39
Avis
nath450
27/09/2023
France
très bon
j'ai acheter ce casque en grande surface et honnêtement pour ce prix il est top!! le casque est simple, un son excellent et un contrôle des Bass au top! apparemment des personnes on des problème de coupure, pour moi ce n'est pas le cas (un mise a jour a été faite peut être ?) je recommande.
Pour
Son et bass puissante
Contre
à l'air fragile
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH4205WT Casque sans fil supra-aural
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH4205WT Casque sans fil supra-aural
diaz-
17/01/2025
España
Fantásticos
Me los regalaron por navidad y el sonido es fantástico, además que l batería dura mil horas, y no miento cuando lo digo ya que sin cascos no puedo vivir.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema
Oui, je recommande ce produit
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14/12/2023
España
Acheteur vérifié
Geniales
Fantásticos muy cómodos y prácticos. Mucha calidad. Los recomiendo al 1000%
Pour
Todo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit TAH4205WT Auriculares inalámbricos de diadema
L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.