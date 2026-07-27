Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
TAE4205WT/00
HP 8,2 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
Ce casque sans fil est doté de haut-parleurs en néodyme de 8,2 mm qui produisent un son clair et des basses puissantes. Lorsque vous souhaitez les intensifier, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'amplification des basses de la télécommande intégrée. La différence est instantanée.
Une charge de 2 heures via une prise USB-C procure 10 heures d'autonomie. Si votre batterie est presque vide, une charge rapide de 15 minutes vous apportera une heure et demie d'écoute supplémentaire. Le câble plat repose au niveau de la nuque, que les écouteurs soient insérés ou non.
Le tube acoustique ovale et les embouts interchangeables vous procurent un maintien intra-auriculaire confortable. Les tours d'oreille souples tiennent parfaitement dans le pli de votre oreille, pour un maintien stable et une meilleure isolation phonique passive.
Notation globale
Les résultats réels peuvent varier