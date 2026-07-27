Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
TAE4105BK/00
Transd. 10mm / fermés à l'arrière
Intra-auriculaires
Noir
Que seraient vos trajets sans vos chansons préférées? Ces écouteurs produisent des graves intenses grâce aux puissants transducteurs au néodyme de 10 mm, et assurent votre confort durant l’écoute grâce à des embouts qui tiennent parfaitement en place.
Un tube acoustique ovale et trois tailles d’embouts interchangeables en caoutchouc assurent un ajustement confortable. Profitez de chaque seconde des chansons que vous aimez.
Prenez un appel. Mettez votre liste de lecture en pause. Le tout sans toucher à votre téléphone intelligent. Le connecteur en angle permet de garder vos écouteurs branchés à votre appareil intelligent si votre téléphone est dans votre poche.
Notation globale