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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique à sec

SW3700/07

4.6
| (8) Avis | 100% recommandent ce produit
Rasage net et facile
Choisissez la voie vers un rasage de près, confortable. Nos lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau, pour un rasage plus doux et une meilleure protection.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Maniez la force !

Rasage net et facile

  • Lames ComfortCut

  • Têtes flexibles dans 4 directions

  • Tondeuse rétractable

Les mouvements souples des contours de têtes arrondis permettent un rasage respectueux de la peau

Les mouvements souples des contours de têtes arrondis permettent un rasage respectueux de la peau

Un rasage à sec confortable. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour la protéger des coupures et égratignures.

Les 27 lames rotatives attrapent les poils et les coupent quel que soit leur angle

Les 27 lames rotatives attrapent les poils et les coupent quel que soit leur angle

27 lames auto-affûtées. 56 000 mouvements par minute. Suppression totale des poils, quel que soit leur sens de pousse.

Têtes flexibles dans 4 directions pour un rasage facile des courbes de votre visage

Têtes flexibles dans 4 directions pour un rasage facile des courbes de votre visage

Les têtes flexibles réalisent 4 mouvements indépendants pour s'adapter à toutes les courbes de votre visage, pour faciliter le rasage, même au niveau du cou et de la mâchoire.

Spécificités Techniques

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4.6

sur 5

8

Avis

100%

recommandent ce produit

2
1

04/07/2018

Italia

Italia

Prodotto di alta qualità

Mi trovo finalmente un prodotto di una qualità incomparabile e sono molto soddisfatto

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 SW3700/07 Rasoio elettrico per rasatura a secco

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 SW3700/07 Rasoio elettrico per rasatura a secco

27/03/2022

Deutschland

Deutschland

Nass wie Trocken rasiur

weil es vielseitig ist warum nicht habe ich noch nichts gefunden

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 SW3700/07 Elektrischer Trockenrasierer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 SW3700/07 Elektrischer Trockenrasierer

14/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Fully satisfied

I got this shaver at 46y for a Christmas present. I've previously wet shaved or used foil shavers. It took about 10 shaves for my skin to settle as I have the double whammy of a sensitive skin with thick beard growth. The comfort blades seem to glide over my face with ease. I just allow Philips tech to do its thing without trying too hard. I would happily recommend this product to anyone.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 SW3700/07 Dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 SW3700/07 Dry electric shaver

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Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 