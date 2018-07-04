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Arrêté
Lames ComfortCut
Têtes flexibles dans 4 directions
Tondeuse rétractable
Un rasage à sec confortable. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour la protéger des coupures et égratignures.
27 lames auto-affûtées. 56 000 mouvements par minute. Suppression totale des poils, quel que soit leur sens de pousse.
Les têtes flexibles réalisent 4 mouvements indépendants pour s'adapter à toutes les courbes de votre visage, pour faciliter le rasage, même au niveau du cou et de la mâchoire.
4.6
sur 5
8
Avis
100%
recommandent ce produit
Pete1970
04/07/2018
Italia
Prodotto di alta qualità
Mi trovo finalmente un prodotto di una qualità incomparabile e sono molto soddisfatto
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 SW3700/07 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 SW3700/07 Rasoio elettrico per rasatura a secco
Ich53
27/03/2022
Deutschland
Nass wie Trocken rasiur
weil es vielseitig ist warum nicht habe ich noch nichts gefunden
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 SW3700/07 Elektrischer Trockenrasierer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 SW3700/07 Elektrischer Trockenrasierer
Mkel5
14/02/2018
United Kingdom
Fully satisfied
I got this shaver at 46y for a Christmas present. I've previously wet shaved or used foil shavers. It took about 10 shaves for my skin to settle as I have the double whammy of a sensitive skin with thick beard growth. The comfort blades seem to glide over my face with ease. I just allow Philips tech to do its thing without trying too hard. I would happily recommend this product to anyone.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 SW3700/07 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 SW3700/07 Dry electric shaver
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.