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Reconditionné
STH5020/20R1
Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus
Idéal vêtements délicats et plis
Élégant, épuré, simple d'utilisation
Facile à transporter et à ranger
Le défroisseur à main Philips série 5000 est prêt dès que vous en avez besoin. Orientez la tête pour défroisser les vêtements sur un cintre ou une surface plane et le tour est joué ! La tête à inclinaison réglable permet de l'emmener facilement dans votre valise et de le ranger rapidement chez vous.
Incroyablement facile à utiliser, le défroisseur à main Philips série 5000 chauffe en seulement 35 secondes. Plus besoin de sortir votre planche à repasser : grâce à cet appareil, vous pouvez défroisser vos vêtements directement sur un cintre ou une surface plane. Un vrai jeu d'enfant !
Avec le défroisseur à main Philips série 5000, éliminez tous les plis de vos vêtements repassables. Le mode ECO est parfait pour économiser de l'énergie. Le mode MAX, offrant un débit vapeur plus élevé, est idéal pour les plis les plus tenaces et les tissus comme le coton.
Test effectué avec des souches test des bactéries/levures suivantes : Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Test effectué avec les espèces d'acariens suivantes : Dermatophagoides farinae (acariens mâles et femelles adultes et à l'état de nymphe)
La puissance nominale de 1 400 W se base sur une utilisation avec une source d'alimentation de 240 V. La puissance nominale réelle peut varier en fonction de la tension.