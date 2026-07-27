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  • Un défroisseur à vapeur qui a du style
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Reconditionné

Série 5000Défroisseur à main - reconditionné

STH5020/20R1

Un défroisseur à vapeur qui a du style
Vous avez choisi votre tenue, mais n'avez pas le temps de la repasser ? Pas de panique, nous avons la solution ! Finis les fers à repasser encombrants : découvrez le défroisseur à main Philips série 5000. Simple d'utilisation, il ne lui faut que 35 secondes pour être opérationnel. Aucun risque de brûlure avec son design élégant.
Voir tous les avantages

Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus

Prenez soin de votre garde-robe avec Philips

Un défroisseur à vapeur qui a du style

  • Idéal vêtements délicats et plis

  • Élégant, épuré, simple d'utilisation

  • Facile à transporter et à ranger

Design élégant avec tête orientable : facile à utiliser et à ranger

Design élégant avec tête orientable : facile à utiliser et à ranger

Le défroisseur à main Philips série 5000 est prêt dès que vous en avez besoin. Orientez la tête pour défroisser les vêtements sur un cintre ou une surface plane et le tour est joué ! La tête à inclinaison réglable permet de l'emmener facilement dans votre valise et de le ranger rapidement chez vous.

Plug-and-play : prêt en quelques secondes, pas besoin de planche à repasser

Plug-and-play : prêt en quelques secondes, pas besoin de planche à repasser

Incroyablement facile à utiliser, le défroisseur à main Philips série 5000 chauffe en seulement 35 secondes. Plus besoin de sortir votre planche à repasser : grâce à cet appareil, vous pouvez défroisser vos vêtements directement sur un cintre ou une surface plane. Un vrai jeu d'enfant !

Modes ECO et MAX : choisissez le réglage adapté à votre tenue

Modes ECO et MAX : choisissez le réglage adapté à votre tenue

Avec le défroisseur à main Philips série 5000, éliminez tous les plis de vos vêtements repassables. Le mode ECO est parfait pour économiser de l'énergie. Le mode MAX, offrant un débit vapeur plus élevé, est idéal pour les plis les plus tenaces et les tissus comme le coton.

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Mentions légales

  1. Test effectué avec des souches test des bactéries/levures suivantes : Escherichia coli (8099), Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ^Test effectué avec les espèces d'acariens suivantes : Dermatophagoides farinae (acariens mâles et femelles adultes et à l'état de nymphe)

  2. La puissance nominale de 1 400 W se base sur une utilisation avec une source d'alimentation de 240 V. La puissance nominale réelle peut varier en fonction de la tension.