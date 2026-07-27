Un défroisseur à vapeur qui a du style

Vous avez choisi votre tenue, mais n'avez pas le temps de la repasser ? Pas de panique, nous avons la solution ! Finis les fers à repasser encombrants : découvrez le défroisseur à main Philips série 5000. Simple d'utilisation, il ne lui faut que 35 secondes pour être opérationnel. Aucun risque de brûlure avec son design élégant.