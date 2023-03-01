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STE3170/80
Défroissage facile au quotidien
Passez moins de temps à défroisser vos vêtements avec le défroisseur sur pied Philips série 3000 grâce à sa planche intégrée et à sa grande tête. Éliminez toute bactérie* de votre garde-robe et ajoutez une touche de fraîcheur parfumée avec le diffuseur de parfum MyEssence du steamer. Sélectionnez une vapeur légère pour les tissus fins, et un réglage plus puissant pour les tissus épais et les manteaux avec les 3 réglages de vapeur disponibles sur ce défroisseur vapeur. Grâce à un temps de chauffe de moins de 60 s, il sera idéal pour vos retouches de dernière minute.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Philips - Défroisseur sur pieds 2000W Noir 2L
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La planche StyleBoard inclinable maintient facilement les vêtements pendant le défroissage. Il vous suffit de comprimer le tissu entre la plaque vapeur et la planche pour le défroisser en toute simplicité. Les résultats sont impeccables de haut en bas.
Lorsque en avez besoin, le défroisseur sur pied est prêt à l'emploi en moins de 60 secondes ; pratique pour repasser des tenues à la dernière minute.
Notre diffuseur de parfum innovant MyEssence vous permet de rafraîchir vos vêtements avec vos parfums favoris quand bon vous semble.
Définissez le réglage de vapeur de votre choix, pour un résultat optimal sur différents tissus. Sélectionnez une vapeur légère pour les tissus fins, et un réglage plus puissant pour les tissus épais et les manteaux.
Une précision optimale : notre tête de défroisseur métallique innovante est dotée d'une large semelle et dune pointe de précision conçue pour venir facilement à bout des aux zones difficiles à atteindre, telles que les cols et les espaces entre les boutons.
En plus de défroisser, le défroisseur série 3000 rafraîchit également les vêtements (ainsi que les tissus d'ameublement, les rideaux et les jouets) et élimine les odeurs en neutralisant jusqu'à 99,9 % des bactéries*.
Repassez de grands volumes : le réservoir d'eau amovible et transparent de 2 l est suffisamment grand pour vous permettre de repasser une grande quantité de linge.
Le défroisseur peut être utilisé sur tous les tissus et vêtements repassables. Vous pouvez appuyer la plaque vapeur en toute sécurité sur n'importe quel vêtement sans risque de brûlure. Une solution idéale pour les textiles délicats tels que la soie.
Facilement adaptable : grâce à une conception intelligente, le défroisseur sur pied occupe peu de place et peut être rangé facilement.
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Sécurité
Poids et dimensions
Design
Accessoires/compatibilité
Développement durable
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