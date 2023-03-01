Défroissage facile au quotidien

Passez moins de temps à défroisser vos vêtements avec le défroisseur sur pied Philips série 3000 grâce à sa planche intégrée et à sa grande tête. Éliminez toute bactérie* de votre garde-robe et ajoutez une touche de fraîcheur parfumée avec le diffuseur de parfum MyEssence du steamer. Sélectionnez une vapeur légère pour les tissus fins, et un réglage plus puissant pour les tissus épais et les manteaux avec les 3 réglages de vapeur disponibles sur ce défroisseur vapeur. Grâce à un temps de chauffe de moins de 60 s, il sera idéal pour vos retouches de dernière minute.