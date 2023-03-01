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    • Défroissage facile au quotidien Défroissage facile au quotidien Défroissage facile au quotidien

      Série 3000 Steamer Philips - Défroisseur sur pieds 2000W Noir 2L

      STE3170/80

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Défroissage facile au quotidien

      Passez moins de temps à défroisser vos vêtements avec le défroisseur sur pied Philips série 3000 grâce à sa planche intégrée et à sa grande tête. Éliminez toute bactérie* de votre garde-robe et ajoutez une touche de fraîcheur parfumée avec le diffuseur de parfum MyEssence du steamer. Sélectionnez une vapeur légère pour les tissus fins, et un réglage plus puissant pour les tissus épais et les manteaux avec les 3 réglages de vapeur disponibles sur ce défroisseur vapeur. Grâce à un temps de chauffe de moins de 60 s, il sera idéal pour vos retouches de dernière minute.

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      Série 3000 Steamer
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      Série 3000 Steamer

      Philips - Défroisseur sur pieds 2000W Noir 2L

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      Défroissage facile au quotidien

      Planche StyleBoard inclinable pour de meilleurs résultats

      • Planche Styleboard inclinable
      • 3 réglages de vapeur
      • Nez de plaque vapeur métallique pointu
      • 2000W de puissance
      Planche StyleBoard inclinable pour de meilleurs résultats, en toute simplicité

      Planche StyleBoard inclinable pour de meilleurs résultats, en toute simplicité

      La planche StyleBoard inclinable maintient facilement les vêtements pendant le défroissage. Il vous suffit de comprimer le tissu entre la plaque vapeur et la planche pour le défroisser en toute simplicité. Les résultats sont impeccables de haut en bas.

      Chauffe en moins de 60 s pour vous permettre de vous préparer rapidement

      Chauffe en moins de 60 s pour vous permettre de vous préparer rapidement

      Lorsque en avez besoin, le défroisseur sur pied est prêt à l'emploi en moins de 60 secondes ; pratique pour repasser des tenues à la dernière minute.

      MyEssence, pour rafraîchir vos vêtements avec votre parfum favori

      MyEssence, pour rafraîchir vos vêtements avec votre parfum favori

      Notre diffuseur de parfum innovant MyEssence vous permet de rafraîchir vos vêtements avec vos parfums favoris quand bon vous semble.

      3 réglages de vapeur avec un débit de vapeur continu élevé

      3 réglages de vapeur avec un débit de vapeur continu élevé

      Définissez le réglage de vapeur de votre choix, pour un résultat optimal sur différents tissus. Sélectionnez une vapeur légère pour les tissus fins, et un réglage plus puissant pour les tissus épais et les manteaux.

      Grande tête de défroisseur métallique pointue pour des résultats précis

      Grande tête de défroisseur métallique pointue pour des résultats précis

      Une précision optimale : notre tête de défroisseur métallique innovante est dotée d'une large semelle et dune pointe de précision conçue pour venir facilement à bout des aux zones difficiles à atteindre, telles que les cols et les espaces entre les boutons.

      Élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries* : rafraîchit et élimine les odeurs

      Élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries* : rafraîchit et élimine les odeurs

      En plus de défroisser, le défroisseur série 3000 rafraîchit également les vêtements (ainsi que les tissus d'ameublement, les rideaux et les jouets) et élimine les odeurs en neutralisant jusqu'à 99,9 % des bactéries*.

      Grand réservoir d'eau de 2 l pour des remplissages moins fréquents

      Grand réservoir d'eau de 2 l pour des remplissages moins fréquents

      Repassez de grands volumes : le réservoir d'eau amovible et transparent de 2 l est suffisamment grand pour vous permettre de repasser une grande quantité de linge.

      Sûr pour tous les tissus repassables

      Sûr pour tous les tissus repassables

      Le défroisseur peut être utilisé sur tous les tissus et vêtements repassables. Vous pouvez appuyer la plaque vapeur en toute sécurité sur n'importe quel vêtement sans risque de brûlure. Une solution idéale pour les textiles délicats tels que la soie.

      Un design compact facile à ranger

      Un design compact facile à ranger

      Facilement adaptable : grâce à une conception intelligente, le défroisseur sur pied occupe peu de place et peut être rangé facilement.

      Spécificités Techniques

      • Caractéristiques générales

        Type de produit
        Défroisseur sur pied
        Temps de chauffe
        < 1 minute
        Matériau de la semelle
        Métal
        Système anticalcaire
        Détartrage et nettoyage - Easy Rinse
        Réservoir d'eau amovible
        Oui
        Eau du robinet utilisable
        Oui
        Capacité du réservoir d'eau
        2 l
        Ouverture de remplissage extra-large
        Oui
        Différents niveaux de vapeur
        3 réglages
        Défroissage vertical
        Oui
        Prise électrique intégrée
        Oui
        Flexible vapeur en silicone
        Oui
        Garantie
        Garantie internationale de 2 ans

      • Caractéristiques techniques

        Puissance
        2 000 W
        Prêt à l'emploi
        < 1 minute
        Vapeur continue / débit de vapeur
        40 g/min
        Tension
        220-240 V

      • Sécurité

        Arrêt automatique
        Oui
        Sûr pour tous les tissus repassables
        Même les tissus délicats comme la soie

      • Poids et dimensions

        Dimensions du produit (l x H x L)
        32 x 172 x 31 cm
        Longueur du cordon d'alimentation
        1,8 m
        Longueur du flexible
        1,33 m
        Agrandissement des dimensions du pied à perfusion
        101 cm
        Dimensions du tapis de repassage
        32,7 x 60,8 cm
        Dimensions de la table (l x H x L)
        32 x 5 x 60 cm
        Dimensions du couvercle (l x H x L)
        33 x 5 x 61 cm
        Surface de repassage
        60 cm
        Épaisseur de la couche de mousse
        5mm
        Poids de la tête du défroisseur
        0,43 kg
        Poids de la table
        0,6781 kg
        Poids du produit
        4,23 kg
        Poids total, emballage compris
        2,33 kg

      • Design

        Couleur
        Noir

      • Accessoires/compatibilité

        StyleBoard
        Vertical et inclinable
        Housse de table - couche supérieure
        100 % coton
        Support pratique pour la tête du défroisseur
        Oui
        Mât(s) réglable(s)
        Oui
        Capuchon pour parfum MyEssence
        Oui
        Brosse
        Oui
        Gant
        Oui

      • Développement durable

        Flexible sans PVC
        Oui
        Emballage
        100 % recyclable
        Manuel d'utilisation
        85 % de papier recyclé

      Badge-D2C

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      Notation globale

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      • Tests réalisés par un institut tiers pour les bactéries E. Coli, S. Aureus, C. Albicans avec 1 minute d'exposition à la vapeur
      emballage carton et papier à recycler produit en fin de vie à recycler
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      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

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