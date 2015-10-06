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Arrêté
SHL2605BK/00
Son clair et naturel
Design élégant et moderne, son puissant. De large taille mais léger, ce casque offre une expérience d'écoute inoubliable, sans sacrifier votre confort.
HP 32 mm/concep. arrière fermée
Circum-aural
Les puissants haut-parleurs en néodyme 32 mm produisent un son clair et naturel
2.3
sur 5
3
Avis
Trucker
06/10/2015
United Kingdom
Good Buy
Headphones good clear sound with a strong base. Light weight but feel well made.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHL2605BK Headphones with mic
Oui, je recommande ce produit
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Peuxman
07/05/2017
France
Décevant....
Un très beau design et un très bon confort mais un son extrêmement faible et pas du tout puissant.... Je cherche encore les basses ...
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peron
05/01/2015
France
Je me l'ai acheté et je le déconseille
pas satisfait du tout, je m'attendais à beaucoup mieux
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