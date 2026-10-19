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Arrêté
SHE3850BL/00
Disponible à partir
Un son vif, des basses puissantes
Les écouteurs confortables et élégants Philips MyJam Chromz offrent des basses puissantes. Les différentes couleurs de revêtement métallisées mates sont assorties à l'iPhone 6S.
HP 8,6 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
Les écouteurs intra-auriculaires Philips Chromz abritent des haut-parleurs puissants dans un design compact pour un confort optimal avec un son clair et des basses puissantes.
Les embouts sont disponibles en 3 tailles (petit, moyen et grand) pour un ajustement personnalisé optimal.
Pour augmenter la longévité de vos écouteurs, une protection en revêtement souple placée à la conjonction entre le câble et les écouteurs évite que des pliages répétés n'endommagent la connexion.
Notation globale