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Arrêté
SHE1455BK/10
Basses dynamiques
Haut-parleurs offrant des basses dynamiques et un son cristallin.
Intra-auriculaire
Noire
Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.
Avec un choix de 3 tailles différentes d'embouts interchangeables (petite à grande), vous trouverez une paire d'embouts permettant à vos écouteurs Philips de tenir parfaitement dans vos oreilles.
Avec leur haut-parleur extrêmement compact, ces écouteurs Philips tiennent parfaitement dans votre oreille. Grâce à leur conception ergonomique, ils éliminent les bruits extérieurs afin de vous offrir une expérience d'écoute intense.
Notation globale