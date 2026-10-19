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Arrêté

Écouteurs intra-auriculaires

SHE1455BK/10

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Noire
Noire

Basses dynamiques

Haut-parleurs offrant des basses dynamiques et un son cristallin.

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Écoutez votre musique et passez vos appels

Basses dynamiques

  • Intra-auriculaire

  • Noire

Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

3 types d'embouts interchangeables pour un confort adapté à tous

3 types d'embouts interchangeables pour un confort adapté à tous

Avec un choix de 3 tailles différentes d'embouts interchangeables (petite à grande), vous trouverez une paire d'embouts permettant à vos écouteurs Philips de tenir parfaitement dans vos oreilles.

Étanchéité sonore parfaite pour éliminer les bruits extérieurs

Avec leur haut-parleur extrêmement compact, ces écouteurs Philips tiennent parfaitement dans votre oreille. Grâce à leur conception ergonomique, ils éliminent les bruits extérieurs afin de vous offrir une expérience d'écoute intense.

Spécificités Techniques

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