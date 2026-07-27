Mesure rapide et fiable de la température en quelques secondes

Jamais trop chaud, jamais trop froid... Ce thermomètre numérique indique rapidement si le lait ou la nourriture est à bonne température. Ne laissez plus cela au hasard ! Il permet en outre de vérifier si la nourriture est encore assez chaude lorsque vous devez faire une pause au cours du repas.