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  • Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
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Arrêté

Philips AventBiberon Classic

SCF680/27

4.3
| (60) Avis | 81% recommandent ce produit
Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*
Notre biberon Classic a la confiance des mamans depuis 30 ans, et continue à être le premier choix de bon nombre d'entre elles. Conçu pour permettre une tétée facile et agréable, il est prouvé qu'il atténue le risque de coliques et d'inconfort.*
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

A la confiance des mamans depuis 30 ans

Cliniquement prouvé, diminue les coliques et l’inconfort*

  • 2 biberons

  • 125 ml

  • Tétine débit nouveau-né

  • 0 mois et +

Tétée facile grâce à la valve exclusive de la tétine

La valve exclusive de la tétine s'adapte au rythme de la tétée. Le lait ne coulera qu'au rythme choisi par votre bébé, limitant ainsi les excès, régurgitations, rots et ballonnements, pour plus de confort.

Cliniquement prouvé : diminue significativement l'irritabilité de bébé

Cliniquement prouvé : diminue significativement l'irritabilité de bébé

Le sommeil et l'alimentation sont vitaux pour le bien-être et la santé de votre bébé. Une étude clinique a été réalisée pour déterminer si la forme du biberon influence le « comportement de bébé ». Cette dernière a montré que les biberons Classic Philips Avent diminuent de façon significative l'irritabilité de bébé de 28 minutes par jour en moyenne par rapport aux bébés nourris avec un biberon concurrent (46 min contre 74 min, p=0,05). Ceci est particulièrement vrai durant la nuit.**

Forme ergonomique pour un confort maximal

Forme ergonomique pour un confort maximal

Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile à tenir quel qu'en soit le sens, pour un maximum de confort, même pour les petites mains de votre enfant.

Spécificités Techniques

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 5

60

Avis

81%

recommandent ce produit

25/02/2013

France

France

Produit performant

Très bon produit de très bonne qualité. Embout imitant le sein ce qui permet l'alternance sein et biberon. La forme du biberon et très intéressent, facile à manier dans toute les positions. Assemblage simple et facile et très facile à nettoyé !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF680/17 Biberon Classic

Oui, je recommande ce produit

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26/07/2012

France

France

Très bon produit

Mon bébé apprécie ce biberon et donc moi aussi! Les tétines s'adaptent facilement, pas de fuite. Il m'a servi pour les premiers biberons et maintenant pour proposer de l'eau en cours de journée pendant les grosses chaleurs.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF680/17 Biberon Classic

Oui, je recommande ce produit

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16/10/2011

France

France

Très efficace

Très facile à utiliser et très efficace contre les coliques. Par contre avec certains types de lait plus ou moins gras, il n'est pas facile à nettoyer.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF680/17 Biberon Classic

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011

  2. Une étude clinique a montré qu’à l’âge de 2 semaines, les bébés nourris au biberon Philips Avent souffraient moins de coliques, surtout la nuit, que ceux nourris avec un biberon concurrent.