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Arrêté
2 biberons
125 ml
Tétine débit nouveau-né
0 mois et +
La valve exclusive de la tétine s'adapte au rythme de la tétée. Le lait ne coulera qu'au rythme choisi par votre bébé, limitant ainsi les excès, régurgitations, rots et ballonnements, pour plus de confort.
Le sommeil et l'alimentation sont vitaux pour le bien-être et la santé de votre bébé. Une étude clinique a été réalisée pour déterminer si la forme du biberon influence le « comportement de bébé ». Cette dernière a montré que les biberons Classic Philips Avent diminuent de façon significative l'irritabilité de bébé de 28 minutes par jour en moyenne par rapport aux bébés nourris avec un biberon concurrent (46 min contre 74 min, p=0,05). Ceci est particulièrement vrai durant la nuit.**
Grâce à sa forme unique, ce biberon est facile à tenir quel qu'en soit le sens, pour un maximum de confort, même pour les petites mains de votre enfant.
4.3
sur 5
60
Avis
81%
recommandent ce produit
maryline89
25/02/2013
France
Produit performant
Très bon produit de très bonne qualité. Embout imitant le sein ce qui permet l'alternance sein et biberon. La forme du biberon et très intéressent, facile à manier dans toute les positions. Assemblage simple et facile et très facile à nettoyé !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF680/17 Biberon Classic
Oui, je recommande ce produit
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Grumpy27
26/07/2012
France
Très bon produit
Mon bébé apprécie ce biberon et donc moi aussi! Les tétines s'adaptent facilement, pas de fuite. Il m'a servi pour les premiers biberons et maintenant pour proposer de l'eau en cours de journée pendant les grosses chaleurs.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF680/17 Biberon Classic
Oui, je recommande ce produit
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Soizic
16/10/2011
France
Très efficace
Très facile à utiliser et très efficace contre les coliques. Par contre avec certains types de lait plus ou moins gras, il n'est pas facile à nettoyer.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF680/17 Biberon Classic
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF680/17 Biberon Classic
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
Une étude clinique a montré qu’à l’âge de 2 semaines, les bébés nourris au biberon Philips Avent souffraient moins de coliques, surtout la nuit, que ceux nourris avec un biberon concurrent.