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Arrêté
SCF666/17
1 biberon
330 ml
Tétine à débit variable
3 mois et +
Le sommeil et l'alimentation sont vitaux pour le bien-être et la santé de votre bébé. Une étude clinique a été réalisée pour déterminer si la forme du biberon influence le « comportement de bébé ». Cette dernière a montré que les biberons Classic Philips Avent diminuent de façon significative l'irritabilité de bébé de 28 minutes par jour en moyenne par rapport aux bébés nourris avec un biberon concurrent (46 min contre 74 min, p=0,05). Ceci est particulièrement vrai durant la nuit.**
Pendant que votre bébé tète, la valve anti-coliques Avent laisse l'air pénétrer dans le biberon et non dans le ventre de bébé. Votre bébé contrôle le débit de lait, tout comme lors de l'allaitement maternel.
Cinq débits de tétine différents sont disponibles.
3.9
sur 5
13
Avis
PREVOTATDADOU
23/11/2012
France
Génial
Vu la différence de prix minime avec les classics avec bague d'adaptation j'aurai dû acheter ceux-là dès le départ!!! Car je tire mon lait et quel désarroi lorsque l'on renverse le lait car on a oublié de mettre la bague d'adaptation un matin où l'on est pas bien réveillée.....
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF666/17 Biberon Classic PES
Oui, je recommande ce produit
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hinda93
15/07/2012
France
EXCELLENT PRODUIT
j'utulise les produit philips avent pour mon fils depuis sa naissance . je me suis procurer le sterilisateur philips qui est excellent '.les biberon et leur tetine sont tout simplement une merveille .la tetine 0 a 6 mois specialement concu pour les nouveaux nè avec le debit lent bebe ne s'etouffe pas et a moins de colliques
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cansadadelnick
28/07/2013
España
le doy un 10
es el unico biberon que pe gusta a mi hijo. compre de otras marcas y los uso de tapper
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF666/17 Classic PES baby bottle
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Une étude clinique a montré qu'à l’âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Avent étaient moins irritables que ceux nourris avec un biberon concurrent. (Étude menée en 2008 par l'Institute of Child Health (Institut de la santé infantile), Londres).
Une étude clinique a montré qu’à l’âge de 2 semaines, les bébés nourris au biberon Philips Avent souffraient moins de coliques, surtout la nuit, que ceux nourris avec un biberon concurrent.