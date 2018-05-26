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  • Votre bébé commence à boire à la tasse
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Arrêté

Philips AventBiberon évolutif

SCF625/01

3.9
| (12) Avis | 82% recommandent ce produit
Votre bébé commence à boire à la tasse
Le biberon évolutif Philips Avent est fourni avec un bec souple et des poignées ergonomiques pour aider votre bébé à boire tout seul.
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Tasse à bec souple

Votre bébé commence à boire à la tasse

  • 125 ml

Bec souple

Bec souple

Pour les gencives fragiles

Fourni avec des poignées d'apprentissage

Ajoutez les poignées au biberon équipé de sa tétine, que votre bébé utilise habituellement pour qu'il apprenne à boire tout seul.

Compatible avec les biberons et tasses Philips Avent

Tous les biberons et toutes les tasses Philips Avent sont compatibles à l'exception des biberons en verre et des tasses pour les plus grands / tasses My First Big Kid. Vous pouvez ainsi associer différents accessoires pour créer la tasse idéale, adaptée aux besoins de votre enfant.

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3.9

sur 5

12

Avis

82%

recommandent ce produit

4

26/05/2018

France

France

Biberons Avent

Tout notre équipement bébé était de la marque Avent (stérilisateur, chauffe biberon, écoute bébé, biberons...). Le choix sur cette marque s'est fait après lecture des avis de consommateur sur différents sites. Nous avons vraiment apprécié la facilité d'utilisation de ces produits.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF625/01 Biberon évolutif

Oui, je recommande ce produit

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23/07/2012

France

France

géniale

j'adore ce produit, il est pratique, vraiment anti fuite, simple à nettoyer et une prise en main pour les enfants vraiment parfaite. le recommande vivement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF625/01 Biberon évolutif

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF625/01 Biberon évolutif

03/09/2019

España

España

Bineron avent

Mi hijo con su bibi el es feliz y yo con avent me siento segura!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup

Oui, je recommande ce produit

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 