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Arrêté
125 ml
Pour les gencives fragiles
Ajoutez les poignées au biberon équipé de sa tétine, que votre bébé utilise habituellement pour qu'il apprenne à boire tout seul.
Tous les biberons et toutes les tasses Philips Avent sont compatibles à l'exception des biberons en verre et des tasses pour les plus grands / tasses My First Big Kid. Vous pouvez ainsi associer différents accessoires pour créer la tasse idéale, adaptée aux besoins de votre enfant.
3.9
sur 5
12
Avis
82%
recommandent ce produit
Davia22
26/05/2018
France
Biberons Avent
Tout notre équipement bébé était de la marque Avent (stérilisateur, chauffe biberon, écoute bébé, biberons...). Le choix sur cette marque s'est fait après lecture des avis de consommateur sur différents sites. Nous avons vraiment apprécié la facilité d'utilisation de ces produits.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF625/01 Biberon évolutif
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF625/01 Biberon évolutif
lulu23
23/07/2012
France
géniale
j'adore ce produit, il est pratique, vraiment anti fuite, simple à nettoyer et une prise en main pour les enfants vraiment parfaite. le recommande vivement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF625/01 Biberon évolutif
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF625/01 Biberon évolutif
ferrandoestefania
03/09/2019
España
Bineron avent
Mi hijo con su bibi el es feliz y yo con avent me siento segura!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.