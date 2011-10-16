Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Classique
Il suffit d'ajouter de l'eau, puis de le remplir et de le placer au micro-ondes pendant 2 minutes seulement. La durée exacte de stérilisation dépend de la puissance en watts de votre four à micro-ondes : 2 min à 1 100-1 850 watts, 4 min à 850-1 000 watts, 6 min à 500-850 watts.
Le stérilisateur micro-ondes Philips Avent est compatible avec la plupart des micro-ondes vendus sur le marché. Pratique pour voyager grâce à sa petite taille, il vous offre la certitude d'avoir toujours un biberon stérile à portée de main lorsque vous partez pour une nuit ou pour de plus longues vacances. Il peut également constituer un stérilisateur supplémentaire très pratique chez la nounou ou pourquoi pas chez les grands-parents. Dimensions : 166 (H), 280 (l), 280 (L) mm.
Le contenu reste stérilisé pendant 24 heures tant que le couvercle n'est pas soulevé.
4.8
sur 5
4
Avis
100%
recommandent ce produit
gaelle
16/10/2011
France
ne sert pas que de stérilisateur
mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
gaelle
16/10/2011
France
ne sert pas que de stérilisateur
mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
Joilen
05/11/2021
België
Makkelijk in gebruik
Heel makkelijk in gebruik. Je kan hier veel flesjes tegelijk met steriliseren en in enkele minuten is het klaar!
Pour
Makkelijk in gebruik, niet te groot, geen onnodige kabels, ...
Cet avis concerne le produit SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator
Cet avis concerne le produit SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
2 min à 1 100-1 850 W, 4 min à 850-1 000 W, 6 min à 500-800 W.