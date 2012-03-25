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  • Stérilise 6 biberons en 8 minutes environ
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Arrêté

Philips Avent ExpressStérilisateur électrique à vapeur

SCF274/26

4.6
| (57) Avis | 93% recommandent ce produit
Stérilise 6 biberons en 8 minutes environ
Rapide et facile à utiliser
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Rapide et facile à utiliser

Stérilise 6 biberons en 8 minutes environ

  • 220-240 V

Stérilisation efficace

Stérilisation efficace

La stérilisation à la vapeur est le moyen le plus efficace de protéger votre bébé des microbes. Basée sur le principe appliqué dans les hôpitaux, la chaleur intense de la vapeur favorise l'élimination des bactéries nocives.

Rapide et facile à utiliser

Rapide et facile à utiliser

Il suffit de mettre de l’eau, de disposer les produits et de mettre en marche. Les produits sont stérilisés et prêts à l’emploi en 8 minutes environ.

Grande capacité

Grande capacité

Peut contenir 6 biberons Avent de 260 ml ou 2 tire-laits Philips Avent et leurs accessoires.

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4.6

sur 5

57

Avis

93%

recommandent ce produit

3

25/03/2012

España

España

Cojonudo

La única pega, que no se venden los sobres de ácido cítrico para la limpieza de la máquina, en sustitución vinagre.

Cet avis concerne le produit SCF274/34 Electric Steam Sterilizer

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27/01/2017

Italia

Italia

Ultraveloce

Come per lo scaldabiberon, ho acquistato questo prodotto perché col primo figlio non lo avevo e facevo alla vecchia maniera, cioè bollire l'acqua e sterilizzare per 5 minuti per un totale di più di mezz'ora. Con questo prodotto il tempo di sterilizzazione si riduce a soli 8 minuti e contemporaneamente si possono sterilizzare più biberon e vasetti..

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF274/34 Sterilizzatore a vapore elettrico

Oui, je recommande ce produit

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10/03/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr zurfieden

Ich bin sehr zufrieden mit dem Dampfsterilisator, benutze ihn jetzt zum 2 mal. Er ist einfach zu bedienen, einfach wasser einfüllen und an stellen, Perfekt. Reinigen ist auch sehr einfach. Würde ihn auf jedenfall weiterempfehlen. Top Gerät

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF274/34 Elektrischer Dampfsterilisator

Oui, je recommande ce produit

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