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  • Ultra rapide et pratique
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Philips AventStérilisateur micro-ondes à vapeur

SCF271/06

4.7
| (75) Avis | 99% recommandent ce produit
Ultra rapide et pratique
Son design compact et sa légèreté rendent le stérilisateur micro-ondes à vapeur Philips Avent idéal à la maison ou en dehors. Le contenu reste stérilisé pendant 24 heures si le couvercle n'est pas soulevé.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Stérilise jusqu'à 6 biberons en 2 minutes environ*

Ultra rapide et pratique

Une protection supplémentaire avec la stérilisation naturelle à la vapeur

La stérilisation permet de protéger votre bébé des bactéries présentes dans le lait, particulièrement nocives jusqu'à ce que son système immunitaire soit assez résistant. Le stérilisateur Philips Avent utilise la méthode de stérilisation à la vapeur. Également utilisée dans les hôpitaux, elle est rapide, efficace et sans produits chimiques.

Les poignées latérales ferment le couvercle en toute sécurité

Les poignées latérales ferment le couvercle en toute sécurité

Le stérilisateur micro-ondes possède des fermetures latérales pour plus de sécurité. L'eau chaude ne peut pas s'échapper lorsque vous sortez le stérilisateur du micro-ondes. Les poignées latérales prennent moins la chaleur afin que vous puissiez tenir le stérilisateur en toute sécurité.

Le contenu reste stérilisé pendant 24 heures tant que le couvercle n'est pas soulevé.

Le contenu reste stérilisé pendant 24 heures tant que le couvercle n'est pas soulevé.

Le contenu reste stérilisé pendant 24 heures tant que le couvercle n'est pas soulevé.

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4.7

sur 5

75

Avis

99%

recommandent ce produit

3
1

07/10/2009

España

España

seguro,sencillo y economico

Yo lo utilicé hace seis años con mi hijo mayor y me resultó muy util porque no tenia que utilizar productos quimicos para esterilizar,hace la funcion de hervido,es muy seguro,pues en el microondas pones el tiempo y nunca te pasas de hervir y no estropeas los biberones.economico porque no tienes que comprar dichos productos,y tan sencillo que solo tienes que saber colocarlo.ahora repito con mi hijo pequeño de tres meses y sigo pensando lo mismo.

Cet avis concerne le produit SCF271/06 Microwave Steam Sterilizer

Cet avis concerne le produit SCF271/06 Microwave Steam Sterilizer

03/07/2019

Italia

Italia

Ottimo

In pochissimi minuti è tutto pronto da poter riutilizzare! Comodo per chi ha una vita frenetica e necessita di cose pratiche!

Cet avis concerne le produit SCF271/20 Sterilizzatore a vapore per microonde

Cet avis concerne le produit SCF271/20 Sterilizzatore a vapore per microonde

17/08/2011

Italia

Italia

Ottimo rapporto qualità prezzo

PRodtto di facilissimo uso, pratico e valido quando sia hanno bimbbi gemelli perchè dimezza i tempi! e si dorme di +! Costo eccellente per i vantaggi che da.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF271/20 Sterilizzatore a vapore per microonde

Oui, je recommande ce produit

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