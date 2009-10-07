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La stérilisation permet de protéger votre bébé des bactéries présentes dans le lait, particulièrement nocives jusqu'à ce que son système immunitaire soit assez résistant. Le stérilisateur Philips Avent utilise la méthode de stérilisation à la vapeur. Également utilisée dans les hôpitaux, elle est rapide, efficace et sans produits chimiques.
Le stérilisateur micro-ondes possède des fermetures latérales pour plus de sécurité. L'eau chaude ne peut pas s'échapper lorsque vous sortez le stérilisateur du micro-ondes. Les poignées latérales prennent moins la chaleur afin que vous puissiez tenir le stérilisateur en toute sécurité.
Le contenu reste stérilisé pendant 24 heures tant que le couvercle n'est pas soulevé.
4.7
sur 5
75
Avis
99%
recommandent ce produit
mariaal
07/10/2009
España
seguro,sencillo y economico
Yo lo utilicé hace seis años con mi hijo mayor y me resultó muy util porque no tenia que utilizar productos quimicos para esterilizar,hace la funcion de hervido,es muy seguro,pues en el microondas pones el tiempo y nunca te pasas de hervir y no estropeas los biberones.economico porque no tienes que comprar dichos productos,y tan sencillo que solo tienes que saber colocarlo.ahora repito con mi hijo pequeño de tres meses y sigo pensando lo mismo.
Cet avis concerne le produit SCF271/06 Microwave Steam Sterilizer
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Giulia192
03/07/2019
Italia
Ottimo
In pochissimi minuti è tutto pronto da poter riutilizzare! Comodo per chi ha una vita frenetica e necessita di cose pratiche!
Cet avis concerne le produit SCF271/20 Sterilizzatore a vapore per microonde
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ClaFra
17/08/2011
Italia
Ottimo rapporto qualità prezzo
PRodtto di facilissimo uso, pratico e valido quando sia hanno bimbbi gemelli perchè dimezza i tempi! e si dorme di +! Costo eccellente per i vantaggi che da.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF271/20 Sterilizzatore a vapore per microonde
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.