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Arrêté
220-240 V
Versez de l’eau et choisissez la température. Réchauffe 125 ml de lait à température ambiante en 4 minutes environ.
Pas de point chaud donc sans danger pour votre bébé.
3.9
sur 5
30
Avis
80%
recommandent ce produit
esthersega
19/12/2013
España
perfecto
va fenomenal,lo he usado muchisimo con mis dos hijos
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF255/57 Electric Bottle and Baby Food Warmer
Oui, je recommande ce produit
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marco08
20/02/2013
España
rápido y seguro para calentar
seguro, eficiente, fácil de limpiar, puedes calentar biberones y comida.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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josmir
15/05/2012
España
Correo electronico
Estoy mun contenco con los equipos de philips, son fiables, faciles de usar y un servicio técnico fiable
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.