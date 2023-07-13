Termes recherchés
SCD974/26
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Connected SCD923/26 Connected Baby Monitor
total
recurring payment
Consultez instantanément l'état du sommeil et de la respiration de votre bébé sans avoir besoin d'un accessoire supplémentaire. Notre technologie de suivi sans fil analyse des millions de pixels par seconde pour repérer les moindres mouvements. Elle traduit ensuite ces données sur l'état du sommeil et de la respiration de votre enfant. Plus de sérénité pour vous et plus de confort pour votre bébé.
Notre unité parents avec écran HD de 5 pouces vous permet de garder un œil sur votre enfant à la maison tout en vaquant à vos occupations. Passez facilement de l'intérieur à l'extérieur grâce à une portée élevée de 400 m* et à une connexion stable qui fonctionne avec ou sans Wi-Fi. Bénéficiez de vidéos claires de jour comme de nuit et de mises à jour en temps réel sur l'état du sommeil de votre bébé. Tout ce dont vous avez besoin pour vous rassurer.
Sachez que votre connexion est totalement privée grâce à notre système Secure Connect. Ce dernier utilise plusieurs liaisons cryptées entre l'unité-bébé, l'unité-parents et l'application afin de protéger l'ensemble des données et des images.
Vous voulez savoir si votre bébé est fatigué, s'il a des gaz, s'il a faim, s'il n'est pas à l'aise ou s'il est énervé ? Notre écoute-bébé détecte et interprète ses pleurs à l'aide d'un algorithme scientifiquement prouvé. Vous bénéficierez d'un accès gratuit à l'application pendant les 3 premiers mois**, qui vous apportera une aide supplémentaire à portée de main pendant cette période émotionnellement intense qu'est l'arrivée d'un nouveau-né.
À la maison ou ailleurs, notre application Baby Monitor+ vous permet de vous connecter instantanément à la chambre de votre bébé pour voir comment il se porte. Vous pouvez l'observer en vidéo HD, surveiller son sommeil et sa respiration, et obtenir de l'aide pour interpréter ses pleurs.
Profitez d'une vue ultra claire de votre bébé jour et nuit grâce à la caméra Full HD de notre unité bébé avec vision nocturne. Que vous soyez au travail ou dans votre lit à minuit, vous pourrez toujours voir les moindres mouvements de votre bébé.
Notre écoute-bébé premium enregistre automatiquement toutes les périodes de sommeil de votre bébé, générant ainsi des informations et vous permettant de mieux comprendre ses phases de sommeil et ses périodes d'éveil. Grâce aux graphiques pratiques qui présentent les données de sommeil recueillies au cours des 30 derniers jours, vous pourrez identifier les régressions du sommeil et les autres changements dans les habitudes de sommeil de votre bébé.
Réconfortez votre enfant avec des morceaux paisibles, des sons naturels apaisants ou des bruits blancs. Des chants d'oiseaux du jardin aux berceuses classiques, en passant par vos propres enregistrements vocaux, notre écoute-bébé contient tous les sons dont vous avez besoin pour bercer votre bébé en douceur jusqu'à ce qu'il s'endorme.
Notre unité-bébé est dotée d'une veilleuse intégrée et d'un thermomètre pour chambre afin de s'assurer que la pièce offre un environnement idéal. Vous pouvez facilement contrôler la veilleuse à l'aide de l'unité-parents ou de l'application. De plus, si la pièce devient trop chaude ou trop froide, vous recevrez des notifications personnalisées.
Utilisez votre voix pour apaiser votre enfant tout en l'écoutant. Notre fonction de réponse à bébé permet de le réconforter facilement sans rentrer dans la pièce.
Notre unité-parents rechargeable offre jusqu'à 12 heures d'autonomie*** pour une surveillance nuit et jour adaptée à votre routine.
