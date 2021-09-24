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Philips AventAnti-colic avec valve AirFree™

SCD809/01

5
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit
Conçue pour réduire les coliques, les gaz et les reflux*
La valve AirFree™ est conçue pour permettre à votre bébé d'avaler moins d'air. La tétine reste pleine de lait, même lorsque le biberon est à l'horizontale, ce qui permet à votre bébé de téter en position verticale. En limitant le volume d'air ingéré, elle réduit des problèmes courants tels que les coliques, gaz et reflux.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Garde la tétine pleine de lait et non d'air

Conçue pour réduire les coliques, les gaz et les reflux*

  • 2 biberons

  • 125 ml + 260 ml

  • Débit nouveau-né + tétine à débit lent

  • 0 mois et +, 1 mois et +

Garde la tétine pleine de lait et non d'air pour faciliter l'alimentation en position assise

Garde la tétine pleine de lait et non d'air pour faciliter l'alimentation en position assise

La tétine reste pleine de lait, même lorsque le biberon est à l'horizontale, ce qui permet à votre bébé d'adopter une position assise plus naturelle pour boire afin de réduire les reflux, faciliter la digestion et rendre l'allaitement plus agréable pour vous comme pour votre bébé.

La tétine reste pleine de lait et non d'air

La tétine reste pleine de lait et non d'air

Notre valve AirFree™ unique garde la tétine pleine de lait afin d'éviter que votre bébé n'avale de l'air lors de la tétée, ce qui permet de réduire des problèmes courants tels que coliques, reflux et gaz.

Il est prouvé que ce système anti-colique réduit les coliques et l'irritabilité*

Il est prouvé que ce système anti-colique réduit les coliques et l'irritabilité*

Des études cliniques ont montré que le biberon Philips Avent réduit le risque de coliques et l'irritabilité*. Comment ? Une valve située dans la tétine évite qu'un vide d'air ne se fasse dans la tétine pendant son utilisation, afin de permettre une tétée ininterrompue. Cela peut aider à réduire les coliques, les gaz et les problèmes courants liés à la tétée.

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5.0

sur 5

2

Avis

100%

recommandent ce produit

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1

24/09/2021

Deutschland

Deutschland

Sehr hochwertige Qualität

Ich kann die Anti-colic AirFree Flaschen echt nur empfehlen, meine Tochter fast 4 Wochen alt hatte starke colic weil sie an jeder Flasche sehr viel Luft geschluckt hatte. Ich habe wirklich alle Marken durch gekauft und nun diese AirFree Avent Flasche probiert und bin total begeistert. Das Fläschchen geben ist so entspannt wie noch noch nie zuvor und die verschraubdeckel passen auch echt auf alle Avent Flaschen. Ich würde diese Flaschen jederzeit wieder kaufen.

Pour

Anti-colic funktion ist super

Contre

Es gibt absolut keine Nachteile

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil

12/07/2021

Deutschland

Deutschland

Das AirFree Ventil ist großartig

Fürs Nachtfläschen super. Das Ventil sorgt für besseren Fluss. Wir haben 3 Ventile im Einsatz. Jetzt ist eines nach 8 Monaten kaputt gegangen und wir kaufen wieder ein Set mit Ventil.

Pour

Nahrungsfluss besser, weniger Luft im Bauch

Contre

Muss auch mit gereignigt werden. Die schmale Silikonlippe wirk empfindlich.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil

Oui, je recommande ce produit

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. La valve AirFree™ est conçue pour permettre à votre bébé d'avaler moins d'air. La tétine reste pleine de lait, même lorsque le biberon est à l'horizontale, ce qui permet à votre bébé de téter en position verticale. En limitant le volume d'air ingéré, elle réduit des problèmes courants tels que les coliques, gaz et reflux.

  2. À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent ont tendance à moins souffrir de coliques que ceux nourris avec un biberon traditionnel. De plus, on remarque une réduction significative de l'irritabilité nocturne.

  3. Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Cela crée une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit par des pleurs, de l'agitation, des gaz et des régurgitations.