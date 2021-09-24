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2 biberons
125 ml + 260 ml
Débit nouveau-né + tétine à débit lent
0 mois et +, 1 mois et +
La tétine reste pleine de lait, même lorsque le biberon est à l'horizontale, ce qui permet à votre bébé d'adopter une position assise plus naturelle pour boire afin de réduire les reflux, faciliter la digestion et rendre l'allaitement plus agréable pour vous comme pour votre bébé.
Notre valve AirFree™ unique garde la tétine pleine de lait afin d'éviter que votre bébé n'avale de l'air lors de la tétée, ce qui permet de réduire des problèmes courants tels que coliques, reflux et gaz.
Des études cliniques ont montré que le biberon Philips Avent réduit le risque de coliques et l'irritabilité*. Comment ? Une valve située dans la tétine évite qu'un vide d'air ne se fasse dans la tétine pendant son utilisation, afin de permettre une tétée ininterrompue. Cela peut aider à réduire les coliques, les gaz et les problèmes courants liés à la tétée.
5.0
sur 5
2
Avis
100%
recommandent ce produit
KVD95
24/09/2021
Deutschland
Sehr hochwertige Qualität
Ich kann die Anti-colic AirFree Flaschen echt nur empfehlen, meine Tochter fast 4 Wochen alt hatte starke colic weil sie an jeder Flasche sehr viel Luft geschluckt hatte. Ich habe wirklich alle Marken durch gekauft und nun diese AirFree Avent Flasche probiert und bin total begeistert. Das Fläschchen geben ist so entspannt wie noch noch nie zuvor und die verschraubdeckel passen auch echt auf alle Avent Flaschen. Ich würde diese Flaschen jederzeit wieder kaufen.
Pour
Anti-colic funktion ist super
Contre
Es gibt absolut keine Nachteile
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
nochmal Papa mit 54
12/07/2021
Deutschland
Das AirFree Ventil ist großartig
Fürs Nachtfläschen super. Das Ventil sorgt für besseren Fluss. Wir haben 3 Ventile im Einsatz. Jetzt ist eines nach 8 Monaten kaputt gegangen und wir kaufen wieder ein Set mit Ventil.
Pour
Nahrungsfluss besser, weniger Luft im Bauch
Contre
Muss auch mit gereignigt werden. Die schmale Silikonlippe wirk empfindlich.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD809/01 Anti-colic mit AirFree™ Ventil
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
La valve AirFree™ est conçue pour permettre à votre bébé d'avaler moins d'air. La tétine reste pleine de lait, même lorsque le biberon est à l'horizontale, ce qui permet à votre bébé de téter en position verticale. En limitant le volume d'air ingéré, elle réduit des problèmes courants tels que les coliques, gaz et reflux.
À l'âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Philips Avent ont tendance à moins souffrir de coliques que ceux nourris avec un biberon traditionnel. De plus, on remarque une réduction significative de l'irritabilité nocturne.
Qu'est-ce qu'une colique, et quel est son effet sur les bébés ? Les coliques sont en partie causées par l'ingestion d'air pendant la tétée. Cela crée une gêne au niveau du système digestif du bébé qui se traduit par des pleurs, de l'agitation, des gaz et des régurgitations.