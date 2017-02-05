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Arrêté
Natural
La large tétine imitant la forme du sein permet une tétée naturelle similaire à l’allaitement au sein, ce qui facilite l’alternance sein/biberon.
Les alvéoles de la tétine renforcent sa douceur et sa souplesse, sans pour autant que la tétine ne s'écrase. Votre bébé profite ainsi d'une tétée plus confortable.
Le système innovant de double valve est conçu pour diminuer les coliques et l'inconfort en faisant rentrer l'air dans le biberon, et non dans l'estomac de bébé.
4.7
sur 5
50
Avis
98%
recommandent ce produit
celine28310
05/02/2017
France
Acheteur vérifié
Mon fils les adore
Bien qu'équipées de biberons d'une autre marque, mon deuxième fils a nettement montré sa préférence pour les biberons Avent. Nous avons donc acheté ce kit (ainsi que d'autres biberons de cette gamme).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD290/01 Kit nouveau-né
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD290/01 Kit nouveau-né
POmmeLBF
05/02/2017
France
Acheteur vérifié
Mon fils les adore
Bien qu'équipées de biberons d'une autre marque, mon deuxième fils a nettement montré sa préférence pour les biberons Avent. Nous avons donc acheté ce kit (ainsi que d'autres biberons de cette gamme).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD290/01 Kit nouveau-né
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD290/01 Kit nouveau-né
Sonia93
07/09/2016
France
Recommande
Acheter des là naissance de mon bébé le prix est très intéressant pour tout ce qu'il y a dedans et me sert encore alors qu'elle a 6 mois elle n'a eu aucun problème de coliques
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD290 Kit nouveau-né
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD290 Kit nouveau-né