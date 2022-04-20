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VisaPure Brosse points noirs et pores dilatés
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Tout (4)
Puis-je utiliser ma brosse nettoyante pour le visage Philips VisaPure sous la douche ?
Un voyant clignote en orange sur mon Philips VisaPure
Puis-je partager mes têtes de brosse?
Quand devrais-je remplacer ma brosse Philips VisaPure ?
Ma Philips VisaPure ne se charge pas.
Ma Philips VisaPure ne fonctionne pas.
La brosse de mon appareil Philips VisaPure est endommagée
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