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Arrêté

ShoqBoxEnceinte portable sans fil

SB500M/00

4

| (9) Avis

Un volume extrême

L'enceinte portable Bluetooth® robuste Philips ShoqBox SB500 est idéale pour les fêtards qui veulent de la musique partout où ils vont ! Un volume extrême ultra-puissant allié à des basses explosives et complété par des lumières LED synchronisées avec la musique.

Voir tous les avantages

Un volume extrême

  • Bluetooth®

  • Étanche, résiste aux chocs

  • Lumières multicolores

Micro intégré pour des appels en mains libres

Avec son micro intégré, cette enceinte permet également de prendre des appels en mains libres. Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en pause, et vous pouvez parler via l'enceinte. Appelez votre famille ou vos amis pendant une soirée. Quelles que soient les circonstances, vous ne serez pas déçu.

Des LED multicolores synchronisées avec la musique

Des LED multicolores synchronisées avec la musique

Laissez-vous transporter par la puissance des beats explosifs et des lumières éblouissantes. Des LED multicolores spécialement conçues pulsent au rythme des beats, pour donner vie à votre musique et ajouter une nouvelle dimension à la fête. Ou si vous préférez danser dans l'obscurité, c'est possible aussi : appuyez sur l'interrupteur, et la lumière s'éteint.

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®

Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 5

9

Avis

4

26/04/2018

France

France

tres bon produit

tres bon produit avec un bon son dommage manqué la sangle de transport

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ShoqBox SB500B Enceinte portable sans fil

Oui, je recommande ce produit

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02/01/2018

France

France

Belle puissance et très beau rendu du son

Enceinte petite mais puissante avec un beau rendu sonore que ce soit à faible comme à pleine puissance avec de belles basses qui sont agréables et ne s’imposent pas TROP. Le meilleur que j’ai entendu depuis le début de ma prospection pour une enceinte au son clair et puissant.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ShoqBox SB500A Enceinte portable sans fil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ShoqBox SB500A Enceinte portable sans fil

26/11/2017

France

France

Très bon rapport qualité prix

Un très bon produit qui renvoie un son d'une clarté inouï, deuxième enceinte que je prend chez Philips et je ne suis pas déçu

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ShoqBox SB500A Enceinte portable sans fil

Oui, je recommande ce produit

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