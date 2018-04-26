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Arrêté
SB500M/00
Un volume extrême
L'enceinte portable Bluetooth® robuste Philips ShoqBox SB500 est idéale pour les fêtards qui veulent de la musique partout où ils vont ! Un volume extrême ultra-puissant allié à des basses explosives et complété par des lumières LED synchronisées avec la musique.
Bluetooth®
Étanche, résiste aux chocs
Lumières multicolores
Avec son micro intégré, cette enceinte permet également de prendre des appels en mains libres. Lorsque l'on vous appelle, la musique est mise en pause, et vous pouvez parler via l'enceinte. Appelez votre famille ou vos amis pendant une soirée. Quelles que soient les circonstances, vous ne serez pas déçu.
Laissez-vous transporter par la puissance des beats explosifs et des lumières éblouissantes. Des LED multicolores spécialement conçues pulsent au rythme des beats, pour donner vie à votre musique et ajouter une nouvelle dimension à la fête. Ou si vous préférez danser dans l'obscurité, c'est possible aussi : appuyez sur l'interrupteur, et la lumière s'éteint.
Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.
4.0
sur 5
9
Avis
dededede
26/04/2018
France
tres bon produit
tres bon produit avec un bon son dommage manqué la sangle de transport
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ShoqBox SB500B Enceinte portable sans fil
Oui, je recommande ce produit
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Pinauso
02/01/2018
France
Belle puissance et très beau rendu du son
Enceinte petite mais puissante avec un beau rendu sonore que ce soit à faible comme à pleine puissance avec de belles basses qui sont agréables et ne s’imposent pas TROP. Le meilleur que j’ai entendu depuis le début de ma prospection pour une enceinte au son clair et puissant.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ShoqBox SB500A Enceinte portable sans fil
Oui, je recommande ce produit
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Bassman
26/11/2017
France
Très bon rapport qualité prix
Un très bon produit qui renvoie un son d'une clarté inouï, deuxième enceinte que je prend chez Philips et je ne suis pas déçu
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ShoqBox SB500A Enceinte portable sans fil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ShoqBox SB500A Enceinte portable sans fil