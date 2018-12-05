Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
S3350/08
Lames ComfortCut
Têtes flexibles dans 4 directions
Tondeuse rétractable
Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous pouvez vous raser sur peau humide - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.
Un rasage à sec confortable. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour la protéger des coupures et égratignures.
Les têtes flexibles réalisent 4 mouvements indépendants pour s'adapter à toutes les courbes de votre visage, pour faciliter le rasage, même au niveau du cou et de la mâchoire.
4.0
sur 5
7
Avis
TOSCANE
05/12/2018
France
PRODUIT A RECOMMANDER
Agréable à tenir,jolie couleur,l'utilisation sous l'eau est un plus. Facilité d'entretien.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S3350/08 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S3350/08 Rasoir électrique 100 % étanche
jd11300
29/01/2018
France
Toujours fidèle à Philips
J'utilise des rasoirs Philips depuis près de 40 ans et pour rien au monde je ne changerais de marque.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S3350/08 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S3350/08 Rasoir électrique 100 % étanche
jfrancoisd
24/01/2019
France
consommables
les prix des têtes à remplacer est prohibitif je suis content du rasoir mais leur remplacement frise l'escroquerie pour ne pas dire plus. on croirait acheter des cartouches pour imprimantes !
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S3350/08 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S3350/08 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.