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Arrêté
Têtes pivotantes et flexibles 5D
Lames PowerCut
60 min de rasage/1 h de recharge
Étui de voyage
Le rasoir Philips 3000 est doté de têtes qui fléchissent dans 5 directions pour épouser tous les angles et toutes les courbes de votre visage et de votre cou. Ce rasoir à barbe coupe chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un résultat lisse et uniforme.
Le rasoir Philips pour une finition nette et confortable. Ses 27 lames PowerCut coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un rasage lisse et uniforme à chaque fois.
Un rasoir à sec ou humide qui s’adapte à vos préférences. Choisissez un rasage à sec pratique ou jumelez-le à votre mousse ou gel favori pour un rasage humide rafraîchissant.
4.2
sur 5
2047
Avis
82%
recommandent ce produit
J-Mi
08/06/2026
France
Acheteur vérifié
Bon produit
bon produit . La durée de la batterie est bonne , il n'y a pas de chargeur c'est le seul défaut du rasoir.
Pour
Bon rasage , bon résultat.
Contre
il manque le chargeur.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3241/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-05-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3241/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-05-01
Captaine
20/04/2026
France
Acheteur vérifié
Lames
Parce que ma commande de lame pour rasoir a été reçu dans les delais.
Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3143/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3143/00 Rasoir électrique 100 % étanche
tidré
20/02/2026
France
Acheteur vérifié
ce probuit est parfait pour moi
coupe tres bien ,bonne tenue en main, tres beau desing !
Pour
coupe tres bien bonne prise en main ,beau desing
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3242/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 3000 Series S3242/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.