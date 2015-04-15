ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

  • Haute fidélité et première qualité
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Haute fidélité et première qualité
  • Haute fidélité et première qualité
  • Haute fidélité et première qualité
  • Haute fidélité et première qualité
  • Haute fidélité et première qualité
  • Haute fidélité et première qualité
  • Haute fidélité et première qualité
  • Haute fidélité et première qualité
  • Haute fidélité et première qualité
  • Haute fidélité et première qualité
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Haute fidélité et première qualité
  • Haute fidélité et première qualité
  • Haute fidélité et première qualité
  • Haute fidélité et première qualité
  • Haute fidélité et première qualité
  • Haute fidélité et première qualité
  • Haute fidélité et première qualité
  • Haute fidélité et première qualité
  • Haute fidélité et première qualité

Arrêté

Philips FidelioCasque avec micro

S2WT/00

3.7
| (6) Avis

1 récompense

Haute fidélité et première qualité
Les écouteurs-boutons Fidelio S2 de Philips sont spécialement conçus pour offrir un son naturel et équilibré, révélant chaque harmonie telle que l'artiste l'a composée. Une qualité sonore incroyable dans un produit léger et durable pour un plaisir et un confort d'écoute véritables, partout où vous allez.
Voir tous les avantages

Partout où vous allez

Haute fidélité et première qualité

  • Audio haute résolution

  • Intra-auriculaires

  • Embouts en silicone ultrasouples

  • Câble plat

Le son haute résolution reproduit la musique dans sa forme la plus pure

Le son haute résolution reproduit la musique dans sa forme la plus pure

Le son haute résolution offre des performances audio optimales, reproduisant la musique plus fidèlement que les formats CD 16 bits / 44,1 kHz, pour un rendu conforme aux maquettes studio. D'une qualité absolue, le son haute résolution est idéal pour les mélomanes. Les casques Fidelio répondent aux normes strictes requises pour produire un son haute résolution. Que vous écoutiez votre collection de contenus en haute résolution ou des sources musicales plus classiques, les hautes fréquences agréables et étendues de la gamme de casques Fidelio vous permettent de profiter pleinement de votre musique.

Haut-parleurs en néodyme 13,5 mm haute puissance pour un son exceptionnel

Haut-parleurs en néodyme 13,5 mm haute puissance pour un son exceptionnel

Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, pour offrir un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 13,5 mm sont équipés de puissants aimants en néodyme pour des basses profondes, des moyennes fréquences transparentes et des hautes fréquences raffinées.

Conception arrière semi-fermée pour un son équilibré et des basses plus étendues

L'architecture arrière semi-fermée, associée à de grands haut-parleurs haut de gamme, offre des basses très étendues. La forme elle-même est optimisée pour réduire les pertes sonores. Les canaux d'égalisation de la pression avant offrent un son plus détaillé et équilibré et permettent de réduire l'effet d'occlusion, pour une écoute plus naturelle.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Récompenses

  • Award image AWARD-961264

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 5

6

Avis

4
2

15/04/2015

Danmark

Danmark

Fantastisk kvalitet!

Disse Fidelio S2 er perfekte! Det 90 graders vinklede mini-jack kombineret med "flat cord" fungerer fantastisk, jeg har ALDRIG oplevet at ledningen har fået viklet sig sammen. Designet er gennemført og man kan virkelig fornemme kvaliteten. Taget i betragtning af at produktets ear-speakers er fremstillet i en form for metal, er disse earphones virkelig lette! Fantastisk lyd, både i de lave toner, mellemliggende toner samt høje toner! Fidelio S2 er suveræn hvad end man lytter til; Hip-hop, Rock, Trance, House, - you name it!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit S2WT Headphones with mic

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit S2WT Headphones with mic

02/07/2013

Deutschland

Deutschland

Atemberaubender Klang trifft auf zeitloses Design

Die In-Ear Kopfhörer sind in einem sehr schlichten, leuchtenden Klavierlack-Weiß gehalten. Das Gold setzt tolle Akzente. Dank dem Klavierlack gibt es aber keine lästigen Fingerabdrücke bzw. Kratzer auf den Kopfhörern. Bei dem Kabel handelt es sich um ein sogenanntes Flachbandkabel - Vorteil: Kabelgewirr wird reduziert bzw. komplett vermieden. Außen hat das Kabel die Farbe weiß, innen dagegen ist es leicht beige, was hervorragend zu den goldenen Akzenten passt. Insgesamt wirkt es dadurch noch hochwertiger. Der Klang ist sehr ausgewogen - von kräftigen Bässen, über klare Mitten, bis hin zu den klaren hohen Tönen. Besonders hervorheben möchte ich aber die hohen Töne! Es ist schwer zu beschreiben, aber die Musik ist wirklich besonders Glasklar! Hier zeigt sich die Stärke dieses InEar Systems. Von Pop, über Rock bis hin zu bekannten Musical-Titel habe ich alles getestet. Umgebungsgeräusche (egal ob im Zug, an einer befahrenen Straße, etc.) können den Musikgenuss nicht trüben, auch nicht bei kleiner Lautstärke. Allerdings stört es mich ein wenig, dass ich am integrierten Regler keine Möglichkeit habe die Lautstärke zu variieren. Ich kann das InEar System jedem empfehlen, der Wert auf klare Musikwiedergabe legt, aber keine Abstriche beim Design in Kauf nehmen will.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit S2WT Kopfhörer mit Mikrofon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit S2WT Kopfhörer mit Mikrofon

28/06/2013

Deutschland

Deutschland

Qualitativ hochwertiges Headset - excellenter Sound

Auf der Suche nach einem höherwertigen kabelgebunden Headset bin ich auf das „Philips Fidelio S2 In-Ear Headset“ gestoßen. Die Lieferung erfolgt in einer stabilen Box mit Magnetverschluß. Darin befinden sich neben dem Headset eine große Anzahl von Ersatzpads – in verschiedenen Ausführungen und Größen – sowie die Bedienungsanleitung und ein rundes Ledercase mit Reißverschluss zur Aufbewahrung. Das Design des Headsets besticht – alles in weiß gehalten – durch eine hochwertige Verarbeitung. In den als Flachbandkabel ausgeführten Leitungen befindet sich ein Schalter zur Bedienung. Die Kabellänge ist ausreichend dimensioniert. Der 3,5 mm – Klinkenstecker ist stabil, abgewinkelt und findet gut Kontakt im Smartphone oder MP3-Player. Das Headset lässt sich gut tragen und ist auch nach längerer Tragezeit nicht unangenehm in den Ohren. Der Sound ist ausgewogen, wobei die Höhen kristallklar wiedergegeben werden. Im Bassbereich lassen sich die ohnehin guten Wiedergabeeigenschaften noch durch mögliche Equalizereinstellung am Smartphone oder anderen Signalquellen individuell einstellen. Der Schallpegel ist bereits bei gering eingestellter Lautstärke in Ordnung und neigt auch bei höheren Pegeln nicht zum Übersteuern oder Verzerren. Fazit: Wer auf der Suche nach einem hochwertigen Headset ist – ideal für, den, der neben den Telefonaten auch Musik in guter Qualität geniessen möchte – dem kann ich das „Philips Fidelio S2 In-Ear Headset“ empfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit S2WT Kopfhörer mit Mikrofon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit S2WT Kopfhörer mit Mikrofon

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.