Die In-Ear Kopfhörer sind in einem sehr schlichten, leuchtenden Klavierlack-Weiß gehalten. Das Gold setzt tolle Akzente. Dank dem Klavierlack gibt es aber keine lästigen Fingerabdrücke bzw. Kratzer auf den Kopfhörern. Bei dem Kabel handelt es sich um ein sogenanntes Flachbandkabel - Vorteil: Kabelgewirr wird reduziert bzw. komplett vermieden. Außen hat das Kabel die Farbe weiß, innen dagegen ist es leicht beige, was hervorragend zu den goldenen Akzenten passt. Insgesamt wirkt es dadurch noch hochwertiger. Der Klang ist sehr ausgewogen - von kräftigen Bässen, über klare Mitten, bis hin zu den klaren hohen Tönen. Besonders hervorheben möchte ich aber die hohen Töne! Es ist schwer zu beschreiben, aber die Musik ist wirklich besonders Glasklar! Hier zeigt sich die Stärke dieses InEar Systems. Von Pop, über Rock bis hin zu bekannten Musical-Titel habe ich alles getestet. Umgebungsgeräusche (egal ob im Zug, an einer befahrenen Straße, etc.) können den Musikgenuss nicht trüben, auch nicht bei kleiner Lautstärke. Allerdings stört es mich ein wenig, dass ich am integrierten Regler keine Möglichkeit habe die Lautstärke zu variieren. Ich kann das InEar System jedem empfehlen, der Wert auf klare Musikwiedergabe legt, aber keine Abstriche beim Design in Kauf nehmen will.