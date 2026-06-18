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Arrêté
S1333/41
Lames PowerCut
Ouverture d'une simple pression
Utilisation avec ou sans fil
Le rasoir Philips pour une finition nette et confortable. Ses 27 lames PowerCut coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un rasage lisse et uniforme à chaque fois.
Le rasoir est conçu pour maintenir un contact régulier avec votre peau sans l'égratigner. Les têtes flexibles 4D fléchissent et flottent dans 4 directions pour un rasage impeccable à chaque fois.
Nettoyez votre rasoir électrique d'une simple pression sur un bouton. Ensuite ouvrez la tête du rasoir et rincez-la à l'eau.
4.0
sur 5
1059
Avis
calor_sim
18/06/2026
France
Acheteur vérifié
Très satisfait
Pour
Leger
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 1000 Series S1142/00 Rasoir électrique
Date of Use 2026-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 1000 Series S1142/00 Rasoir électrique
Date of Use 2026-06-01
Finlay
10/02/2026
France
Acheteur vérifié
Excellent produit qualité/prix
c'est mon premier rasoir électrique, fait le job prévu lors de l'achat. Facile d'utilisation et de nettoyage. Un peu plus d'autonomie et c'était parfait.
Pour
maniable, facile nettoyage et rase parfaitement
Contre
un très très léger manque d'autonomie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 3000X Series X3051/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 3000X Series X3051/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Pat 54
01/02/2026
France
Acheteur vérifié
Ce produit pratique et léger
Le produit et excellent rasage léger et pratique sa recharge en usb
Cet avis concerne le produit Shaver 3000X Series X3001/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis concerne le produit Shaver 3000X Series X3001/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.