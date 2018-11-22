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  • Rasage simple et pratique
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Arrêté

Shaver series 1000Rasoir électrique à sec

S1320/04

3.9
| (195) Avis
Rasage simple et pratique
Le rasoir Series 1000 offre un rasage simple et pratique à un prix abordable. Les têtes flexibles dans 4 directions associées aux lames CloseCut garantissent un rasage net.
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Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Le rasoir électrique le plus efficace de sa catégorie sur le cou*

Rasage simple et pratique

  • Lames CloseCut

  • Têtes flexibles dans 4 directions

Lames auto-affûtées durables pour un rasage sans effort

Lames auto-affûtées durables pour un rasage sans effort

Obtenez un rasage sans effort. Nos lames CloseCut durables s'auto-affûtent pendant que vous vous rasez, jour après jour.

Têtes flexibles dans 4 directions pour un rasage facile des courbes de votre visage

Têtes flexibles dans 4 directions pour un rasage facile des courbes de votre visage

Les têtes flexibles réalisent 4 mouvements indépendants pour s'adapter à toutes les courbes de votre visage, pour faciliter le rasage, même au niveau du cou et de la mâchoire.

Puissance maximale conservée, année après année

Puissance maximale conservée, année après année

Plus de rasages sur une même charge. Votre rasoir gardera toute son efficacité pendant de nombreuses années, grâce à notre batterie lithium-ion puissante et efficace.

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3.9

sur 5

195

Avis

22/11/2018

France

France

Parfait pour remplacer mon précédent rasoir Philips tombé en panne après de nombreuses années de bons et loyaux services

Le rapport qualité/prix pour ce rasoir est parfait , je me suis à nouveau équipé pour un rasage parfait au moindre coût . Ce rasoir fait parfaitement son boulot pour plus d'une semaine sans etre rechargé.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 1000 S1310/04 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

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20/09/2017

France

France

C'est un produit semblable à celui que j'utilisais jusqu'a maintenant. Il me donne satisfaction.

S'il ne s'agit que du produit, il n'y a pas de problème, exception faite de l'impossibilité de l'utiliser pendant la charge. S'il s'agissait du "délai" de livraison (commande en ligne) il aurait beaucoup à dire !!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 1000 S1510/04 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 1000 S1510/04 Rasoir électrique à sec

15/01/2019

België

België

Performance et simplicité

Rasage de très près et sans irritation. Très silencieux. Autonomie appréciable, permettant de ne pas s'encombrer du chargeur pour une absence de plusieurs jours. Par rapport à mon précédent Philishave (sur secteur), celui-ci est un peu plus délicat à nettoyer (les lames tiennent différemment - et moins bien - d'où risque de chute/perte).

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 1000 S1510/04 Rasoir électrique à sec

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Par rapport à d'autres rasoirs d'entrée de gamme avec grille et lames rotatives