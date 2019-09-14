ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

  • Photo d’un produit unique
  • Photo de l'emballage
  • Photo d’un produit unique
  • Photo de l'emballage

Arrêté

Unité de rasage

RQ12/51

2.8

| (336) Avis

Un rasage de près durable

Chaque année, les lames de votre rasoir Philips parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 49 fois ! Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre rasoir continue à atteindre des sommets, vous devez remplacer les têtes de votre RQ12/51 tous les 2 ans.

Voir tous les avantages

Pour des résultats impeccables, remplacez les têtes de rasage tous les 2 ans

Un rasage de près durable

  • SensoTouch 3D

Le système Philips GyroFlex 3D s'adapte à chaque courbe du visage

Le système Philips GyroFlex 3D s'adapte à chaque courbe du visage

Le système de suivi des contours GyroFlex 3D du rasoir s'adapte aux courbes de votre visage pour réduire la pression et les irritations cutanées.

Les têtes UltraTrack rasent tout type de poils en moins de passages

Les têtes UltraTrack rasent tout type de poils en moins de passages

Un rasage de précision qui limite les irritations cutanées. La tête de rasage est dotée de 3 anneaux spécialisés : des fentes pour les poils normaux, des canaux pour les poils longs, des trous pour les poils courts de votre visage.

Rasoirs avec système Super Lift&Cut

Rasoirs avec système Super Lift&Cut

Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.8

sur 5

336

Avis

14/09/2019

France

France

Excellent

Très bonne lames avec un rasage de très prés rapidement. Beaucoup mieux que les produits de substitution (moins chères mais de performance très très inférieure), certes les lames s'usent un peu vite mais valent largement le confort ressenti. De plus les lames sont douces au contact avec la peau. La promo les rend a un prix attractif

Cet avis concerne le produit RQ12/70 Unité de rasage

Cet avis concerne le produit RQ12/70 Unité de rasage

24/05/2018

France

France

Unité de rasage RQ12/70 compatible avec mon Arcitec RQ1052

Unité de rasage RQ12/70 Lames V-Track Precision PRO, têtes ContourDetect 8 directions compatible avec Arcitec (RQ1052) au top !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit RQ12/70 Unité de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit RQ12/70 Unité de rasage

24/05/2018

France

France

Acheteur vérifié

Unité de rasage RQ12/70 compatible avec mon Arcitec RQ1052

Unité de rasage RQ12/70 Lames V-Track Precision PRO, têtes ContourDetect 8 directions compatible avec Arcitec (RQ1052) au top !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit RQ12/70 Unité de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit RQ12/70 Unité de rasage

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.