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Arrêté
RQ12/40
Remplacez vos têtes de rasoir pour de meilleurs résultats
Pour que votre rasoir Philips offre toujours des performances optimales, remplacez vos têtes de rasage tous les deux ans.
La surface anti-frottement du système SkinGlide glisse en douceur sur votre peau, pour un rasage au plus près.
Les têtes de rasage Triple-Track à 3 dimensions offrent 50 % de surface de rasage en plus, comparé aux têtes de rasage rotatives classiques.
Le système étanche Aquatec du rasoir électrique vous permet de vous raser tout en douceur sur peau sèche ou d'utiliser un gel ou une mousse à raser sur peau humide pour encore plus de confort.
2.8
sur 5
336
Avis
Vjt71
14/09/2019
France
Excellent
Très bonne lames avec un rasage de très prés rapidement. Beaucoup mieux que les produits de substitution (moins chères mais de performance très très inférieure), certes les lames s'usent un peu vite mais valent largement le confort ressenti. De plus les lames sont douces au contact avec la peau. La promo les rend a un prix attractif
Cet avis concerne le produit RQ12/70 Unité de rasage
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froge83
24/05/2018
France
Unité de rasage RQ12/70 compatible avec mon Arcitec RQ1052
Unité de rasage RQ12/70 Lames V-Track Precision PRO, têtes ContourDetect 8 directions compatible avec Arcitec (RQ1052) au top !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RQ12/70 Unité de rasage
Oui, je recommande ce produit
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CARPEDIEMEGO
24/05/2018
France
Acheteur vérifié
Unité de rasage RQ12/70 compatible avec mon Arcitec RQ1052
Unité de rasage RQ12/70 Lames V-Track Precision PRO, têtes ContourDetect 8 directions compatible avec Arcitec (RQ1052) au top !
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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