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  • Un rasage de près durable
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Arrêté

Unité de rasage

RQ11/51

3.7
| (73) Avis
Un rasage de près durable
Chaque année, les lames de votre rasoir Philips parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 49 fois ! Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre rasoir continue à atteindre des sommets, vous devez remplacer les têtes de votre RQ11/51 tous les 2 ans.
Voir tous les avantages

Pour des résultats impeccables, remplacez les têtes de rasage tous les 2 ans

Un rasage de près durable

  • Senso Touch 2D

Têtes de rechange pour rasoirs SensoTouch 2D

Têtes de rechange pour rasoirs SensoTouch 2D

Les têtes de rechange RQ11 sont compatibles avec les rasoirs SensoTouch 2D (RQ11xx).

Le système GyroFlex 2D s'adapte parfaitement aux courbes de votre visage

Le système GyroFlex 2D s'adapte parfaitement aux courbes de votre visage

Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.

Rasoirs SensoTouch avec système Super Lift&Cut

Rasoirs SensoTouch avec système Super Lift&Cut

Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.

Spécificités Techniques

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3.7

sur 5

73

Avis

14/11/2016

France

France

Acheteur vérifié

très bon produit

philips est une très bonne marque. j' achète que des rasoirs philips a mon mari depuis plus de 28 ans

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unité de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unité de rasage

14/11/2016

France

France

Acheteur vérifié

très bon produit

philips est une très bonne marque. j' achète que des rasoirs philips a mon mari depuis plus de 28 ans

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unité de rasage

Oui, je recommande ce produit

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15/03/2013

France

France

Super

rien à dire, c'est un produit de qualité. Depuis que je me sers d'un rasoir électrique je ne n'ai acheté que des PHILIPS.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unité de rasage

Oui, je recommande ce produit

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