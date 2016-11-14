Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
RQ11/51
Senso Touch 2D
Les têtes de rechange RQ11 sont compatibles avec les rasoirs SensoTouch 2D (RQ11xx).
Le système de suivi des contours GyroFlex 2D du rasoir s'adapte parfaitement aux courbes du visage pour un rasage de près avec moins de pression et moins d'irritations.
Le système à double lame du rasoir électrique Philips soulève les poils afin de les couper au plus près.
3.7
sur 5
73
Avis
kuinou
14/11/2016
France
Acheteur vérifié
très bon produit
philips est une très bonne marque. j' achète que des rasoirs philips a mon mari depuis plus de 28 ans
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unité de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unité de rasage
kuinou
14/11/2016
France
Acheteur vérifié
très bon produit
philips est une très bonne marque. j' achète que des rasoirs philips a mon mari depuis plus de 28 ans
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unité de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unité de rasage
jeanpierre159
15/03/2013
France
Super
rien à dire, c'est un produit de qualité. Depuis que je me sers d'un rasoir électrique je ne n'ai acheté que des PHILIPS.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unité de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unité de rasage