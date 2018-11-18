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Arrêté

Unité de rasage

RQ10/51

3.8

| (52) Avis | 80% recommandent ce produit

Un rasage de près durable

Chaque année, les lames de votre rasoir Philips parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 49 fois ! Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre rasoir continue à atteindre des sommets, vous devez remplacer les têtes de votre RQ10/51 tous les 2 ans.

Voir tous les avantages

Pour des résultats impeccables, remplacez les têtes de rasage tous les 2 ans

Un rasage de près durable

  • Flexible et pivotant

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.

Système Flex & Pivot pour suivre de près toutes les courbes

Système Flex & Pivot pour suivre de près toutes les courbes

L'unité de rasage est dotée de trois têtes flexibles indépendantes pivotant dans toutes les directions. Cette combinaison unique garantit un contact optimal avec les courbes du visage, permettant de raser même les poils les plus inaccessibles du cou.

Enclenchez et retirez en toute facilité

Enclenchez et retirez en toute facilité

Remplacez facilement l'unité de rasage grâce à notre système d'enclenchement rapide.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.8

sur 5

52

Avis

80%

recommandent ce produit

18/11/2018

France

France

Le meilleur

Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit RQ10 Shaving unit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit RQ10 Shaving unit

23/12/2011

España

España

Todo perfecto

Todo estuvo perfecto. Encontré el recambio que quería. Hablé con un agente que fue muy amable y profesional. El envió llegó rapidísimo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit RQ10/50 cabezales de afeitado

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit RQ10/50 cabezales de afeitado

18/01/2011

España

España

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit RQ10/40 Unidad de afeitado

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit RQ10/40 Unidad de afeitado

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