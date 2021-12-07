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Tondre, définir et raser
Pour poils de toute longueur
Peigne de précision à 12 longueurs
Rechargeable, peau sèche ou humide
Conçu pour le style du visage et le toilettage du corps, le rasoir Philips OneBlade permet de couper, de tailler et de raser toute longueur de poils. Il procure un rasage facile et confortable grâce à son revêtement qui glisse et à ses pointes arrondies. Et avec un dispositif de lame qui se déplace 200 fois par seconde, il est efficace même pour les poils plus longs.
Taillez votre barbe à la longueur de votre choix. Votre Philips OneBlade est offert avec un peigne de précision à 12 longueurs pour une barbe de 5 heures, une taille rapprochée ou une longue barbe.
Obtenez des lignes précises en quelques secondes grâce à la lame double sens permettant de voir chaque poil à couper.
Récompenses
4.3
sur 5
1414
Avis
87%
recommandent ce produit
Stevenn44
07/12/2021
France
Le Rasoir Parfait !
Je suis très heureux du Rasoir One Blade Pro, il m'a réconcilié avec ma barbe.Il permet de raser avec précision et d'une facilité déconcertante. rasage très doux et efficace même pour moi qui a une peau très sensible et réactive. Je recommande !
Pour
Doux, Rasage sous l'eau, Batterie longue.
Contre
zero
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro QP6510/60 Visage
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro QP6510/60 Visage
snif82
16/11/2021
France
Acheteur vérifié
ce produit est excellent
très bonne utilisation, léger, pratique, maniable et assure une bonne taille
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro QP6510/64 Visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro QP6510/64 Visage
pennec
14/10/2021
France
Acheteur vérifié
tres bien
bon produit pratique maniable bonne autonomie de la batterie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QP6510/20 OneBlade Pro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QP6510/20 OneBlade Pro
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Chaque lame dure jusqu’à 4 mois - Pour la meilleure expérience de rasage. Calculé pour 2 rasages complets par semaine. Les résultats réels peuvent varier.
Compatible avec tous les produits à lame OneBlade, à l’exception du modèle QP4xx